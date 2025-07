Este 8 de julio, el país se ha despertado con la noticia del fallecimiento de María Rodríguez Gamaza, más conocida como Michu, la ex de José Fernando Ortega Mohedano y madre de su hija Rocío. A sus 33 años, la gaditana ha sido hallada sin vida en su domicilio, donde se encontraba también su unigénita con el hijo de Ortega Cano y Rocío Jurado. A primera hora de este mediodía, Gloria Camila y José Fernando han reaparecido ante los medios en la estación de tren de Jerez de la Frontera. También les ha acompañado Álvaro García, el nuevo novio de Gloria, que les ha ayudado a portar las maletas.

Visiblemente conmocionados por la noticia, los hijos de la intérprete de Como Una Ola y el torero retirado no han dado declaraciones y se han limitado a subirse al coche que les esperaba a la salida de de Renfe.

La promesa de José Fernando a su hija Rocío

Primeras imágenes de José Fernando y Gloria Camila tras la muerte de Michu. (FOTO: TELECINCO)

Esta noticia llega solo tres días después de que José Fernando hiciera su última aparición en redes sociales. El joven publicó un carrete de imágenes de su hija y Michu con un significativo texto: «Me siento muy orgulloso de la gran hija que tengo, de lo mucho que te esfuerzas y aunque no todo sea sencillo, no te rindas, aquí estaré para animarte y apoyarte, tú puedes con todo mi princesa».

El cuerpo de la gaditana ha sido hallado sin vida en su casa. Desde Vamos a Ver, el programa matutino de Telecinco, han destapado que su hija, que recientemente cumplió 8 años, fue la que se dio cuenta, según ha contado Antonio Rossi. «José Fernando está incapacitado legalmente, pues como la relación no era tan directa, no saben los procedimientos de la tutela del menor. Si se hará cargo la madre de Michu o cuál será la última voluntad de Michu, que tenía una relación un poco particular con su familia. Hay drama». Por su parte, Kike Calleja ha destapado más detalles: «A las 11 de la noche se entera Ortega Cano y que Gloria Camila es la que llama a su hermano. Michu dejó por escrito que si le pasaba algo se quedara con Ortega Cano. Lo que me contaban es que tenía pareja en Arcos de la Frontera y que tenía relación cordial con su ex familia política».

En las últimas horas, se ha conocido además que su muerte -a falta del informe forense- podría estar relacionado con los problemas de salud que atravesaba desde hace tiempo. De hecho, fue la propia Michu la que contó que padecía una enfermedad congénita en el corazón por la que tuvo que pasar por quirófano en el 2018. Además, tuvo que ser intervenida del corazón con el objetivo de evitar un trasplante. Raíz de esta dolencia, la ex cuñada de Gloria Camila -con la que en los últimos años tenía una relación magnífica-, tenía algunas limitaciones físicas, así como una discapacidad del 38%. «Esta operación es para atrasar un futuro trasplante de corazón. Nos ha dicho que máximo en 10 años le tendrán que hacer un trasplante», dijo María Patiño tras una conversación con Michu.