El importante papel de Gloria Camila en la vida de la hija de Michu y José Fernando

Michu, ex pareja de José Fernando y madre de su única hija, ha fallecido a los 33 años. Según lo publicado, su cuerpo ha sido hallado sin vida en su domicilio por motivos aún desconocidos, aunque varios medios apuntan a que podría tratarse de un fallo cardiaco, ya que padecía una enfermedad congénita de corazón por la que tuvo que ser intervenida en más de una ocasión.

La noticia ha pillado por sorpresa a propios y extraños, y, como no podía ser de otra manera, toda la atención se ha centrado en José Fernando y en su hija, cuya vida ha dado un giro de 180 grados de manera repentina. El fallecimiento de la gaditana ha dejado a la pequeña huérfana de madre y, ahora, el hijo de Rocío Jurado deberá enfrentarse a una nueva y compleja realidad: la crianza de su hija en solitario.

José Fernando, Michu y su hija Rocío. (Foto: Instagram)

Esta nueva etapa representa un reto personal y emocional para José Fernando, quien en los últimos años ha tratado de mantenerse alejado del foco mediático para centrarse en su recuperación y en su papel como padre. Pero ahora, con esta pérdida inesperada, deberá asumir responsabilidades aún mayores. Aunque no lo hará solo, ya que, como es habitual, tanto él como la niña contarán con el apoyo fundamental de Gloria Camila.

Rocío, hija de José Fernando y Michu, nació en 2017, en un momento en el que sus padres parecían haber conseguido cierta estabilidad en su relación. Pero nada más lejos de la realidad. Después de cinco años protagonizando escándalos mediáticos, la pareja decidió poner punto y final a su relación. Desde entonces, el hijo de la intérprete de Como una ola lleva ingresado en un centro psiquiátrico por problemas de conducta y adicciones y, cada vez que ha podido disfrutar de permisos, no ha dudado en reunirse con su familia, incluida su hija. En esos reencuentros, su hermana, Gloria Camila, siempre ha estado presente, a pesar de que nunca ha demostrado tener una relación idílica con Michu. De hecho, cabe recordar que cuando salieron a la luz unas fotografías de su hermano con otra mujer, la ex concursante de Supervivientes no dudó en salir en su defensa públicamente, algo que hizo estallar a la recién fallecida en la red.

«He querido dejar a tu hermano multitud de veces y no me habéis dejado salir de esa relación […] ¿Cómo persona? No me llega ni a la suela de mi zapato. Como personaje es una crack. Miente, inventa, oculta y actúa», escribía. No obstante, a pesar de todo, Gloria Camila nunca ha dejado de tener contacto con su sobrina. De hecho, por el bienestar de la menor, en los últimos meses, la relación entre las ex cuñadas parecía estar cambiando. Tanto es así que, recientemente, Michu se mostró muy agradecida a través de la red tras recibir un inesperado regalo por parte de la que fuera su cuñada. Una escena que la influencer justificó en televisión, explicando que para ella su sobrina (de 7 años) es su debilidad y que, a pesar de los desencuentros del pasado, también tenía mucho aprecio a la gaditana.

Es por ello por lo que, a raíz de conocerse el triste fallecimiento de Michu, no cabe duda de que Gloria Camila volverá a asumir un importante papel tanto en la vida de su hermano como en la de su sobrina. Por ahora, la mencionada no se ha pronunciado sobre lo ocurrido.