Estalla la guerra en la Red entre Gloria Camila y Michu. La que fuera pareja de José Fernando ha compartido en su perfil de Instagram un texto con el que se muestra afectada tras las últimas declaraciones de la hija de José Ortega Cano defendiendo a su hermano después de que salieran a la luz una serie de fotografías del padre de su hija con otra mujer.

Michu, atendiendo a la prensa / Gtres

Michu declara la guerra a Gloria Camila

A través de un escrito, Michu ha dado su tajante opinión y ha expresado cómo se siente en medio de esta guerra familiar. «Tú eres una falsa. Y lo digo aquí y en Lima. Todo lo que sabes es por mi», comienza diciendo la ex del hijo de Ortega Cano sobre su ex cuñada. «Traicioneros. ¡Yo por la prensa! He querido dejar a tu hermano multitud de veces y no me habéis dejado salir de esa relación», ha asegurado. «Si os digo traicioneros no es por una infidelidad. Hay más cosas. Soy madre. Falsa», ha finalizado.

Después, Michu ha publicado otro storie siguiendo la misma tónica. «¿Cómo persona? No me llega ni a la suela de mi zapato. Como personaje es una crack. Miente, inventa, oculta, actúa», ha sentenciado sobre su ex cuñada, muy molesta. Sin embargo, a los minutos de publicar este último mensaje, la andaluza ha decidido borrar la historia.

José Fernando Ortega posando con Michu / GTRES

Una reacción que llega después de que Gloria Camila defendiera a su hermano, asegurando que no le había sido infiel con la joven que protagonizó la portada de Diez Minutos hace varias semanas en actitud cómplice y cariñosa. En medio de este tsunami familiar, la gaditana ha querido mostrar su enfado públicamente y lo ha hecho desahogándose a través del universo 2.0.

La ruptura definitiva

Desde el año 2013, José Fernando y Michu han mantenido una relación con varias idas y venidas hasta que, la pasada primavera, ella puso fin a su polémica historia de amor. Lo hizo mediante un comunicado publicado en la Red. «Mi relación con el padre de mi hija acaba de finalizar. Me acabo de enterar por la prensa que es la comunión de su tío José María», explicó, dejando claro el motivo de su ausencia.

Un gran momento profesional para Gloria Camila

Estos ataques de Michu coinciden con un gran momento profesional de Gloria Camila porque el próximo sábado, 24 de febrero, la influencer presenta en Torrejón de Ardoz su primera colección de su marca de moda, BAKKUS.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Glo ♡ (@gloriacamilaortega)

La hija de Ortega Cano ha organizado un desfile para mostrar las que son sus primeras creaciones como diseñadora de moda. En dos días, además, la hermana de José Fernando cumple 28 años, por lo que celebrará por todo lo alto esta buena nueva.