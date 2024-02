Gloria Camila lanza un mensaje a favor de la salud mental y destapa cuál es su situación

Gloria Camila se ha convertido en una de las grandes protagonistas del fin de semana. La hija de José Ortega Cano y Rocío Jurado ha lanzado un mensaje para reivindicar la importancia de la salud mental y ha aprovechado para desvelar cuál es su situación. Reconoce que no está atravesando un buen momento y admite que vuelve a luchar contra la salud mental. ¿El motivo? Se le han juntado varios compromisos importantes.

Gloria Camila siempre ha presumido de ser muy activa y el tiempo le ha dado la razón. En estos momentos está centrada en potenciar su marca de ropa, una firma llamada Bakkus. También está estudiando Derecho y colaborando con Espejo Público. Eso sin contar las promociones que hace en Instagram en calidad de Influencer. De hecho ha sido en esta plataforma donde se ha sincerado y ha explicado qué le está pasando últimamente.

Gloria Camila en Instagram / Redes Sociales

«Con todo el tema de Bakkus (mi marca de ropa), con los exámenes y que estas últimas semanas no han sido las mejores he vuelto a tener ansiedad, pero esta vez moderada», empieza diciendo. Y añade: Pero no quiero que me vuelva a pasar. Me conozco y me da o bien por comer mucho o por no comer. También se nota en mi carácter: estoy más irritada, irascible, nerviosa, sensible y todo lo que me parece mal lo digo de una forma menos agradable».

El mensaje que ha mandado Gloria Camila

Gloria Camila ha sido muy sincera. Ha desvelado cuál es su situación y lo ha hecho para que todo el mundo sepa que es normal, que hay momentos malos y que es bueno pedir ayuda. También ha intentado que sus seguidores reflexionen y piensen antes de escribir ciertos comentarios.

Desde que Rocío Carrasco dio su testimonio en Telecinco, la hija de José Ortega Cano se ha visto sometida a mucha presión. No son pocos los que le han acusado de haber traicionado a su hermana, a pesar de que ella tiene un punto de vista muy diferente. Tanto es así que, según ha contado en Espejo Público, recientemente se puso en contacto con ella a través del teléfono móvil, pero no obtuvo respuesta.

Gloria Camila en ‘Espejo Público’ / Antena 3

Mientras sigue siendo cuestionada en las redes, Gloria ha escrito: “Quiero deciros que es importante cuidar nuestra salud mental, nuestro bienestar. Con tanta ansiedad no me concentro ni para mí, ni para mis proyectos ni exámenes”.

Gloria Camila se sincera: “Demos visibilidad a la salud mental”

Gloria Camila ha utilizado su influencia en el Universo 2.0 para luchar por una causa justa. “Demos visibilidad a la salud mental y a la ayuda profesional que se requiere para estos temas. Y antes de hacer, juzgar o decir algo que pueda herir, pensarlo dos veces”, ha escrito.

Desde que abandonó Telecinco para empezar una nueva etapa, Gloria está más tranquila, pero se ha visto sobrepasada por sus proyectos personales. Quiere estudiar Derecho y fundar su propia empresa, algo que le está generando mucha presión.

Gloria Camila con José Ortega Cano / GTRES

Recientemente Gloria reapareció con José Ortega Cano en la plaza de Las Ventas (Madrid). Reconoció que estaba disfrutando de un periodo distinto al que vivió cuando era un rostro habitual en los programas de Mediaset. Por eso ha sorprendido tanto sus últimas declaraciones.