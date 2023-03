El paso definitivo de Gloria Camila en medio de su terapia emocional

Los últimos meses no han sido en absoluto sencillos para Gloria Camila Ortega. La joven era señalada dada su enemistad con Ana María Aldón, la cual para algunas personas habría sido un detonante clave a la hora de que tuviera lugar la separación entre esta última y Ortega Cano. Unas acusaciones que se agravaban aún más si cabe por su amistad con Rocío Flores, sobre todo teniendo en cuenta que la hija de Antonio David Flores no goza de ningún tipo de relación con su madre, Rocío Carrasco. Es por ello que la hija del torero se veía obligada a abandonar su principal fuente de ingresos, las redes sociales, de manera temporal y con el único objetivo de volver a ellas con más fuerza que nunca cuando lo considerara oportuno y su psicólogo se lo recomendara.

Unas semanas después, la influencer volvía a la carga con las pilas cargadas y dispuesta a hacer caso omiso a todos los comentarios negativos que día a día recibe a través de plataformas como Instagram. Algo que no parece estar llevando del todo bien, razón por la que en esta última ocasión ha optado por llevar a cabo un movimiento que no ha pasado inadvertido para sus más de 800 mil seguidores en Instagram. Este no es otro que el de privatizar su cuenta, para así poder «sentirse de alguna manera más alejada de toda la mierda que tiene que aguantar»: «Lo siento, pero me parecen indignantes los comentarios tan heavys que debemos aguantar por ser ‘personajes públicos’, por no compartir vuestra opinión, vuestros ideales, vuestras políticas y vuestra forma de vivir y ver la vida», zanjaba, visiblemente molesta para después reaparecer en la pasarela Ole You de la capital con motivo de la presentación de las colecciones de MiAbril y Ágatha Ruiz de la Prada.

Una jornada a la que la creadora de contenido ha sido invitada, pudiendo así expresar su parecer sobre algunos temas como sus incipientes estudios de derecho, en los cuales cuenta con el apoyo de su progenitor, el cual estaría «muy contento». Por otro lado, Gloria Camila también cuenta con el favor de su novio, el cuál se ha convertido en su mejor compañero de vida: «Hemos hecho un tándem muy guay, nos complementamos bien y creo que me aporta lo que necesito como estabilidad, relax… Y yo a él le doy un poco de locura, vidilla», zanjaba, visiblemente enamorada e intentando dejar atrás las connotaciones negativas de su vida, aunque no tiene reparo en admitir el hecho de seguir estando en terapia, algo de lo que en absoluto se avergüenza sobre todo teniendo en cuenta que, gracias a ello, ha podido poco a poco ir superando ciertos ámbitos de su día a día para centrarse plenamente en sus proyectos profesionales, dejando atrás su faceta como colaboradora televisiva, la cual le ha traído más de un quebradero de cabeza.