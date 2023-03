El pasado mes de octubre Ortega Cano y Ana María Aldón firmaron su divorcio. Después de meses de rumores sobre una crisis entre ellos se confirmó lo que era un secreto a voces. Pusieron así fin a su historia de amor tras varios años juntos y un hijo en común. Desde entonces, han hecho sus vidas por separado y, aunque la ex concursante de Supervivientes sí que está más activa televisivamente, lo cierto es que el torero no, hasta hace unas horas.

Ortega Cano ha concedido una entrevista al programa Plano General de La 1 de TVE. Espacio en el que ha tratado algunos temas de su vida personal con total naturalidad. Sin pelos en la lengua, el maestro ha dicho que Rocío Jurado es la mujer de su vida, pero también «la artista más grande y la mejor madre que he conocido». Declaraciones que confirman el eterno amor que sintió y sentirá por la artista, fallecida en 2006 a consecuencia del cáncer de páncreas que padecía.

Una vez más, el torero deja claro que lo que vivió con Rocío Jurado es incomparable. «Rocío Jurado sigue viva porque cuando estoy bajo de ánimos hablo con ella y le pido que me ayude», ha confesado en el programa de la televisión pública.

No obstante, son este tipo de declaraciones sobre Rocío Jurado lo que más le ha dolido siempre a Ana María. «Cuando dice lo de que está enamorado de Rocío Jurado me doy cuenta del poco valor que tengo, o que tengo para él. Yo sé lo que yo valgo. Yo no soy más que nadie, pero menos tampoco», expresó la diseñadora en Fiesta.

«He sido durante muchos años muy generosa porque ella ha dejado una huella muy grande para todos y no he tratado de borrar la huella de nadie, pero quiero que mi huella se quede, si yo piso y no se queda, con el paso del tiempo te vas dando cuenta», añadió.

Lo último de Ana María Aldón

En las últimas horas se ha relacionado a Ana María Aldón con Pedro Pizarro, un empresario, fisioterapeuta, socio del influencer Alex Gibaja en un local que ha sido inaugurado hace relativamente poco y ha colaborado con clubes como el Fútbol Club Barcelona y el Getafe.

Se conocieron en el cumpleaños de Luis Rollán, pero por ahora, parece ser que la diseñadora no está abierta al amor. «Se acercó este chico a hablar con ella, muy simpático. Durante la noche se fueron conociendo. Hay muchos compañeros que les grabaron. Ana María, ya sabéis cómo es, y yo veía mucho más por la labor a él que a ella», dijo Alejandra Rubio sobre este entramado amoroso en el programa de Emma García.

Quien también se llegó a pronunciar sobre este asunto fue la propia Ana María Aldón. De hecho, confesó que el empresario estaba interesado en ella: «Mucho mucho. Anoche fue la primera vez que lo vi y me pidió el teléfono 18 millones de veces. ¿Si se lo di? ¡No! Yo no me fío de nadie».