Hubo una vez hace mucho tiempo en que Ágatha Ruiz de la Prada y Carmen Lomana compartían una estrecha relación de amistad más que visible frente a los focos. Dos rostros de las altas esferas sociales que habían encontrado a la perfecta compañía. Pero nada más lejos de la realidad. Lo que un día les unió ya ha quedado enterrado y ahora solo están dispuestas a lanzar dardos continuos la una a la otra.

El último enfrentamiento

Las últimas semanas, las archienemigas han vuelto a protagonizar un enfrentamiento público con José Manuel Díaz-Patón como protagonista. La actual pareja sentimental de la diseñadora no dudó en estallar contra Lomana: «Carmen, no tengo nada contra ti y no he contado nada de lo nuestro, así que haz el favor de no referirte a mí y decir que Ágatha está enamorada de su ex el chatarrero».

Tras esto, Lomana descartó en Socialité haber tenido algo con Díaz-Patón: «Lo conocí un día en casa de mi compadre Julián Porras. Pregúntale a él, no a mí, no sé por qué suelta eso de repente, pero no me parece normal». De nuevo, una guerra fría en la que la diseñadora no dudó en meterse de lleno: «Hay mucha gente sinvergüenza que se apunta al equipo de Shakira, pero luego sus amigas son lo peor».

Días después, Ágatha se sentó en el plató del Deluxe y habló lo más grande: «Yo a Carmen Lomana no le he dicho nada, hasta ahora. He callado, he aguantado, pero ya. Me parece una petarda. ¿En qué trabaja? ¿Para qué sirve? Va muy bien vestida, pero es muy mala». Y, como no podía ser de otra manera, sus palabras obtuvieron respuesta. Lomana se sentó en el plató de Fiesta y, sin pelos en la lengua, le contestó: «Le dije que me había enterado que estaba saliendo con un señor al que llamaban El Chatarrero, que decían de él que era un gañán, y que no me parecía bien. Pero ella simplemente me contestó que lo único que le importaba en ese momento era hacer portadas. Nuestra relación se rompió hace tiempo, porque a Ágatha nunca la puedes llevar la contraria y yo lo hice».

El inicio de su amistad

En la década de los 80, el nombre de Ágatha y el de Carmen iban constantemente unidos. Era una amistad de muchos años entre dos rostros de la jet set hasta tal punto que nadie se imaginaba que llegasen a esta situación. «Cada vez la quiero, comprendo y admiro más», dijo la diseñadora en su día. Fue en 2021 cuando todo cambió.

La relación de Ágatha Ruiz de la Prada y Luis Gasset llegó a su fin y fue entonces cuando Carmen Lomana alzó la voz con un dardo envenenado que terminó por dinamitar su amistad: «Lo único que le interesa es tener portadas. Llama pijo a Luis y ella dice que no es pija. Es lo más arrogante y soberbio que conozco. Mira a todo el mundo por encima del hombre, al que le conviene, claro».

Pero esta no fue la primera vez que la socialite de León disparó contra la diseñadora. En 2020, Carmen Lomana comentó su deseo de postularse como alcaldesa de Madrid, recibiendo la respuesta de Ágatha de querer ser concejala de Medio Ambiente. «Es que me copian todas. Pues muy bien, las mujeres al poder. Hago una exposición con mis trajes y ya la quieren hacer todas, claro, con cuatro pingos.. Quiero ser alcaldesa, pues ya sale otra que quiere ser concejala. En mi equipo desde luego no la quiero porque me parece que ha dicho que quiere ir con Carmena», dijo la colaboradora de televisión.

Pero el ataque de la diseñadora llegó en noviembre de 2022 en forma de libro de memorias: «Guardo una cosa buena de Carmen Lomana: cuando yo empecé en el año 81, ella tenía una tienda en San Sebastián y la verdad es que me compraba trajes. Siempre le he estado muy agradecida por eso. Lo que no he dicho nunca, ya que se mete tanto conmigo, es que le costaba bastante pagarlos». Sin embargo, la diseñadora nunca creyó que entre ellas existiese una relación de amistad: «Le tenía cariño. Yo daba una fiesta todos los jueves y ella venía. Nunca hemos sido amigas. Sé muchos secretos de ella porque, como venía a mis jueves, me enteraba de lo que pasaba. Como siga criticándome los voy a contar».