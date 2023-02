Que la relación entre Carmen Lomana (71) y Agatha Ruiz de la Prada (62) nunca ha sido de amistad es obvio. No obstante, en los últimos días, ambas se han encargado de hacerlo más evidente si cabe. Todo comenzó cuando la viuda del diseñador industrial chileno, Guillermo Capdevila, reveló hace unas semanas que Ágatha seguía enamorada de su ex pareja, Luismi El Chatarrero (64), pese a mantener en la actualidad, una relación sentimental con José Manuel Díaz-Patón (65). Unas declaraciones que no sentaron nada bien a la diseñadora y mucho menos, al abogado. «Carmen, no tengo nada contra ti y no he contado nada de lo nuestro, así que haz el favor de no referirte a mí y decir que Ágatha está enamorada de su ex. No he contado nada de ti y si tienes un ataque de cuernos, tienes mi teléfono y me llamas, pero no airees este tipo de cosas», confiaba Díaz-Patón a los medios de comunicación.

Pese a que en un primer momento Ágatha decidía tender la bandera blanca, la aristócrata española optó finalmente por sentarse este viernes en Viernes Deluxe y responder, combativa, a la que fuera presentadora de Las joyas de la corona. «Yo a Carmen Lomana no le he dicho nada, hasta ahora. He callado, he aguantado, pero ya. Me parece una petarda. ¿En qué trabaja? ¿Para qué sirve? Va muy bien vestida, pero es muy mala. Yo soy una santa, porque yo no he saltado nunca con ella. He aguantado mucho con ella», dijo.

Y sí. Por supuesto que las palabras de Agatha han obtenido respuesta. Carmen Lomana ha acudido hoy al plató de Fiesta. La colaborada de televisión, lejos de apaciguar las aguas ha cargado contra de la Prada y ha confesado que la XIII marquesa de Castelldosríus, ​grande de España, ​​​y de XXIX baronesa de Santa Pau, le contó en confidencialidad que su relación con Luismi fue por un juego de intereses. «Le dije que me había enterado que estaba saliendo con un señor al que llamaban El Chatarrero, que decían de él que era un gañán, y que no me parecía bien. Pero ella simplemente me contestó que lo único que le importaba en ese momento era hacer portadas. Nuestra relación se rompió hace tiempo, porque a Ágatha nunca la puedes llevar la contraria y yo lo hice», ha dicho.

Sobre los mensajes privados que la diseñadora enseñó en directo a Jorge Javier Vázquez (52), la colaboradora ha confesado estar «harta» y ha asegurado que «yo a una mujer no la quiero liquidar, pero, probablemente, si yo los pusiese, ella no iba a quedar bien. No voy a darle oxigeno para que se vuelta a sentar la semana que viene en otro plató».

Y nada queda ahí. Casi al término de su intervención, Carmen Lomana ha afirmado que no era Agatha quien escribía los artículos que la periodista firmaba en un periodo de tirada nacional de nuestro país, sino su hija Cósima (33). «Hasta que se cansó y la mando a paseo. Ella no escribía nada».