Ágatha Ruiz de la Prada da el consejo más sincero a Tamara Falcó en un momento clave

Además de ser todo un referente en el ámbito de la moda, Ágatha Ruiz de la Prada ha querido ampliar fronteras y posicionarse a favor de los vehículos sostenibles. Es por ello que la emblemática diseñadora se ha convertido en nada más y nada menos que la nueva embajadora de Fiat España, razón por la que hoy ha estado presente en el evento de la marca, en el que ha tenido oportunidad de hablar sobre los numerosos beneficios de estos automóviles, además de tratar otros de los temas más candentes de la actualidad social.

Este es el caso de la reciente anunciación de la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, la cual tendrá lugar el próximo 17 de junio en la finca de El Rincón bajo la atenta mirada de un sinfín de medios de comunicación. Un asunto del que ha querido hablar Ágatha, deshaciéndose en elogios ante la marquesa de Griñón: «A mí me encanta Tamara, yo creo que se querían mucho. Me parece muy simpática y muy natural», comenzaba explicando, para después darle un consejo que no ha pasado desapercibido: «Yo le daría el consejo de que no estuviera tan expuesta, porque lo malo es la hiper exposición, y estar tan expuesta es muy malo», pronunciaba, dejando entrever que quizá la ganadora de MasterChef Celebrity no ha estado muy acertada a la hora de contar con todo lujo de detalles sus problemas amorosos. No obstante, en cierta manera está de acuerdo con Isabel Preysler a la hora de reconocer que quizá Íñigo Onieva podría volver a ser infiel a su actual prometida: «Hay un refrán español que dice ‘El que tiene el vicio, o lo hace en la puerta o lo hace en el quicio’».

De la misma manera, la aristócrata ha querido opinar sobre la reciente ruptura entre Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa: «Eso nos pasa a todos, está bien que nos pase a todos y la hace más humana», sentenciaba, posicionándose en todo momento a favor de la también conocida como «reina de corazones» si ha considerado oportuno cortar su relación con el Premio Nobel.

Como no podía ser de otra manera, la prensa también ha preguntado a Ruiz de la Prada sobre la polémica que gira en torno a Shakira y a su canción con Bizarrap, la cual está cargada de mensajes hacia Gerard Piqué y su actual pareja, Clara Chía: «Soy team Shakira 100%, pero hay alguna gente muy sinvergüenza que se apunta al grupo de Shakira cuando luego tienen amigas que son lo peor», desvelaba, para después admitir otro dato relevante: «Soy de Shakira de toda la vida y es una cosa que está clarísima, defiendo a las mujeres desde siempre», finalizaba, poniéndose del lado de toda aquella mujer que haya sido víctima de una infidelidad por parte de su pareja en algún momento de su relación.