Se conocen desde hace décadas pero no, nunca han sido amigas. Y a la vista está. El enfrentamiento mediático que desde hace semanas mantiene en pie de guerra a Carmen Lomana (74) y Ágatha Ruiz de la Prada (62) no cesa. Todo empezó cuando la viuda del diseñador industrial chileno Guillermo Capdevila, reveló que Ágatha seguía enamorada de su ex pareja, Luismi El Chatarrero (64), pese a mantener en la actualidad, una relación sentimental con José Manuel Díaz-Patón (65). Unas declaraciones que no sentaron nada bien a la diseñadora y mucho menos, al abogado. «Carmen, no tengo nada contra ti y no he contado nada de lo nuestro, así que haz el favor de no referirte a mí y decir que Ágatha está enamorada de su ex. No he contado nada de ti y si tienes un ataque de cuernos, tienes mi teléfono y me llamas, pero no airees este tipo de cosas», confiaba Díaz-Patón a los medios de comunicación.

Por su parte Ágatha decidía tender la bandera blanca. Hasta ayer. La aristócrata española se sentó anoche en el plató de Viernes Deluxe para responder, combativa, a la que fuera presentadora de Las joyas de la corona, y aclarar todo lo sucedido. «Yo a Carmen Lomana no le he dicho nada, hasta ahora. He callado, he aguantado, pero ya. Me parece una petarda. ¿En qué trabaja? ¿Para qué sirve? Va muy bien vestida, pero es muy mala. Yo soy una santa, porque yo no he saltado nunca con ella. He aguantado mucho con ella», dijo.

Ágatha sostuvo en todo momento que la realidad de su relación con Lomana es que «nunca ha sido amiga mía». «Yo era muy hippie y las rubias teñidas me parecían lo peor. Era insoportable, más mayor que ahora. Ahora está mucho mejor. La gente sabe que mis amigas vienen a mi casa. Ella me causa rechazo», despachó.

Pero sus palabras fueron a más cuando el programa emitió unas imágenes en las que Carmen Lomana criticaba a la ex de Pedro J. Ramírez cuando creía que no la estaba grabando, con motivo del polígrafo que la socialité hizo el pasado 3 de febrero. «Es engreída, arrogante, frustrada y envidiosa. Vive enferma de envidia, incluso de su propia hija (…) Se cree que está por encima de todos porque una heredado un título que se lo ha quitado a su hermano (…) Su matrimonio era una relación abierta», dijo Carmen.

«Eso es verdad», reconoció Ágatha. «Yo no quería casarme nunca, pero luché mucho por mis títulos y una ley estúpida decía que, sin matrimonio, no se heredaban, añadió para terminar diciendo: ¿Tú crees que esto se puede aguantar? El día que la bloqueé me quedé en la gloria (…) Lo que no es tolerable es que te critique alguien que no tiene relación contigo para nada».

No obstante, al descubrir las declaraciones de Lomana, la diseñadora se atrevió a hacer públicos parte de los mensajes que ésta le había enviado en los últimos tiempos. Unos mensajes en los que Carmen se muestra muy insistente con ella en cuanto a invitaciones a fiestas y a eventos, y en los que llega a cuestionar incluso la relación de Ágatha con El chatarrero. «Tiene fama de golfo. Enséñale modales, porque se porta como un gañán. ¿Cómo te has podido liar con un tipo que no tiene conversación? Este tipo en mi casa no entra», rezan.

Lejos de quedarse callada, Carmen Lomana intervino en el programa a través de dos mensajes a Jorge Javier Vázquez: «Demasiada mentira. Su imaginación no tiene límites, como su maldad».