Carmen Lomana entierra el hacha de guerra para convertirse en ‘cortesana’ de la Reina Letizia

Si hay una persona que ha sido especialmente crítica con la Reina Letizia, es sin duda Carmen Lomana. Siempre que ha tenido oportunidad, la colaboradora no ha tenido reparo en hablar de manera un tanto negativa sobre algunas actitudes de la consorte y sus estilismos, los cuales a veces no ha considerado del todo acertados. Sin embargo, estas opiniones se disiparon por completo cuando la empresaria coincidió con la esposa de Felipe VI.

Fue el pasado jueves, 23 de febrero, cuando los Reyes de España acudieron a ARCO, la feria de arte contemporáneo de Madrid. Una ocasión en la que coincidieron con algunos de los rostros más conocidos del panorama nacional, entre los que estaba el de Carmen Lomana, que contaba hace unas horas en Fiesta cómo fue este encuentro inesperado: «Se acercó a mí y me dijo que estaba muy guapa, yo le dije que ella sí que estaba guapa, y ella me respondió que yo más», comenzaba explicando, visiblemente orgullosa y dejando entrever que doña Letizia no le guardaba rencor pese a que Carmen había tenido algún que otro comentario desafortunado hacia su persona.

Pero lejos de quedar ahí su charla, ambas protagonistas se lanzaron besos bajo la atenta mirada de todos los invitados allí presentes y de la prensa: «Cuando ya se despedían ella y el Rey Felipe, doña Letizia volvió a mirarme y con una sonrisa muy cómplice me lanzó un beso y yo se lo devolví», zanjaba, para después dar un giro de 180 grados a su estricta postura sobre la Reina: «Me parece una mujer extraordinaria, bellísima y encantadora, he llegado a sentirme un poco mal por haberla criticado», finalizaba, aclarando así que es muy probable que no vuelva a darse una situación televisiva en la que hable mal de la madre de la Princesa Leonor.

Una de las últimas críticas de Lomana hacia la nuera de la Reina Sofía tenía lugar durante el pasado mes de noviembre. Cuando tuvo lugar la 22ª edición del Festival de Cine Ópera Prima Ciudad de Tudela, la doña Letizia reapareció con un estilismo de lo más polémico al cual ponía el broche de oro con una atrevida falda midi de cuadros vichy plisada con un enorme agujero en la parte frontal que dejaba ver su rodilla izquierda. Una elección un tanto arriesgada que a Carmen no le pareció en absoluto acertada, y así se lo hizo saber a los oyentes de Cope: «Es un espanto, lo mires por donde lo mires (…) Lo que ya no puedo entender es que nuestra Reina consorte, nuestra Reina Letizia, se ponga eso. Es que ni es una fashionista que tiene que marcar y escandalizar con la moda, ni es una modeluqui. Es una Reina, una Reina de España. Entonces, si lo hace como divertimento… Pero no para un acto oficial», señalaba, probablemente sin llegar a imaginar que meses después darían pie a un vínculo amistoso.