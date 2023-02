El Rey Felipe (55) ya está en la estación de Baqueira Beret, adonde llegó este viernes acompañado de unos amigos. La vista del monarca al Valle de Arán se produce justo cuando se cumplen apenas tres días de la publicación de las imágenes de Iñaki Urdangarin (55) y Ainhoa Armentia (44) allí. Concretamente en La Pleta, la exclusiva urbanización en la que la Familia Real cuenta desde hace décadas con una casa para su uso en temporada de invierno.

Tal y como confirmó la periodista Mariángel Alcázar en El programa de Ana Rosa, el Rey Felipe llegó este viernes, 17 de febrero, por la mañana, a la estación y, aunque por ahora no se tienen muchos datos sobre esta visita, las cámaras de Gtres han podido captar al monarca en las que han sido sus primeras horas en la zona. Don Felipe puso punto final a su agenda pública el pasado jueves, cuando inauguró junto a la Reina Letizia la exposición de Sorolla en el Palacio Real de Madrid.

No es de extrañar que el Rey Felipe se escape a esquiar. Pues hace solo tres semanas que viajó a Sierra Nevada, también con un grupo de amigos y sin la Reina Letizia, que nunca se ha mostrado muy aficionada a este deporte. No obstante, sí sorprende que lo haga precisamente a Baqueira, donde no lo veíamos desde marzo de 2019, cuando disfrutó de una escapada en compañía de su primo Beltrán Gómez-Acebo y Pedro López-Quesada- marido de Cristina de Borbón-Dos Sicilias. Entonces, el Rey no iba a Baqueira Beret desde 2015. Por su parte, Letizia solo estuvo en Baqueira en el invierno de 2004 , poco después de su compromiso matrimonial y antes de convertirse en Princesa de Asturias.

El lunes, el jefe de Estado tiene compromisos públicos en Zaragoza, a poco más de 200 kilómetros de la estación de esquí, por lo que don Felipe podría quedarse hasta el domingo en suelo leridano. A la capital aragonesa está previsto que se desplace Doña Letizia el lunes por la tarde, para acudir juntos a la entrega de los Premios Nacionales de Cultura 2021, pendiente a causa de la pandemia de la Covid-19. El acto tendrá lugar en en el Edificio Pignatelli y entre los galardonados están José María Merino, Juan Diego Botto, Rozalén o Morante de la Puebla.

