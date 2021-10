Guía práctica para no perderse en los Premios Princesa de Asturias

Quedan apenas dos días para que tenga lugar la ceremonia de entrega de la nueva edición de los Premios de la Fundación Princesa de Asturias que, este año regresa al Teatro Campoamor, aunque con algunas restricciones de aforo y distanciamiento. El pasado año, debido a la pandemia, la ceremonia se llevó a cabo en el Salón Covadonga del Hotel de la Reconquista, la misma sala en la que hace más de treinta años don Felipe firmó el acta de constitución de la Fundación.

En Oviedo ya está todo lo listo para la llegada de los Reyes, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía. A pesar de que Leonor se encuentra este año estudiando en Gales, las vacaciones de mitad de trimestre han permitido que esté presente en Oviedo para la entrega de los premios, algo que su padre no pudo hacer mientras estudiaba en Canadá. A esto hay que añadir que tanto la Princesa como la Infanta van a acompañar a los Reyes al concierto previo que se celebra en el Auditorio Príncipe Felipe la víspera de la entrega de los galardones.

Será el viernes a las 18:30 de la tarde cuando se lleve a cabo la entrega de los premios, aunque la familia real habrá tenido la oportunidad con anterioridad de conversar con ellos en las audiencias de la mañana. Se hace entrega de un total de ocho premios en diferentes categorías que vamos a detallar a continuación:

El chef español José Andrés y su ONG han sido reconocidos con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia. El chef fundó en 2012 la ONG World Central Kitchen para ayudar en zonas de conflicto o afectadas por catástrofes naturales y otras situaciones extremas. Ha declarado su intención de donar el importe del galardón a los afectados por el volcán de La Palma.

Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2021: desarrolladores de las vacunas contra la COVID-19

Los premiados son protagonistas de uno de los acontecimientos más destacados de la historia de la ciencia. Sus trabajos constituyen un excelente ejemplo de la importancia de la ciencia básica para la protección de la salud a escala global. Con sus largas trayectorias en investigación básica, han conducido a innovadoras aplicaciones como la obtención, en un tiempo extraordinariamente corto, de vacunas efectivas para luchar contra la pandemia de la COVID-19. Tanto el desarrollo de la tecnología novedosa del ARN mensajero, como la producción de vacunas basadas en adenovirus abren un camino de esperanza para su uso frente a otras enfermedades.

La Fundación Princesa de Asturias ha decidido reconocer la obra de la artista serbia Marina Abramović, quien abandonó Yugoslavia en los años 70 para comenzar su carrera como artista de performance en Amsterdam donde conoció a Uwe Lysiepen «Ulay», con el que formó pareja artística.

Abramović ha sido nombrada doctora honoris causa por la Universidad de Plymouth (2009), y ha sido premiada con, entre otros, el León de Oro al mejor artista en la Bienal de Venecia (1997), el Niedersächsischer Kunstpreis (2003), el New York Dance and Performance Award (2003) y el Cultural Leadership Award de la American Federation of Arts (2011).

La nadadora zaragozana Teresa Perales forma parte de la élite de la natación desde hace veinte años, con más de cuarenta medallas en diferentes competiciones. Aunque comenzó en el ámbito del kárate, una neuropatía le hizo perder la movilidad de las piernas. Se diplomó en Fisioterapia y se formó en ‘coaching’ profesional. Su figura reúne de manera ejemplar los más admirables valores deportivos. Con este premio se reconoce el esfuerzo y la capacidad de superación de todo un colectivo en el mundo.

La Fundación ha decidido reconocer la trayectoria comprometida con el feminismo de la periodista y escritora estadounidense Gloria Steinem. La autora es cofundadora de la revista Ms, la primera revista feminista y la primera creada y dirigida exclusivamente por mujeres.

La carrera del escritor Emmanuel Carrère siempre ha ido en paralelo a su actividad como guionista y realizador. Emmanuel Carrère ha construido una obra personalísima generadora de un nuevo espacio de expresión que borra las fronteras entre la realidad y la ficción. Sus libros contribuyen al desenmascaramiento de la condición humana y diseccionan la realidad de manera implacable. Carrère dibuja un retrato incisivo de la sociedad actual y ha ejercido una notable influencia en la literatura de nuestro tiempo, además de mostrar un fuerte compromiso con la escritura como vocación inseparable de la propia vida.

La organización no gubernamental internacional CAMFED contribuye, desde hace más de dos décadas, a la transformación social para solventar la exclusión y facilitar el acceso de millones de niñas a la educación y el empoderamiento de mujeres jóvenes en el África subsahariana. Su labor, basada en un modelo de apoyo continuado desde la infancia a la vida adulta y en una red de solidaridad y ayuda intergeneracional, ha impulsado un cambio sistémico que se sustenta en los pilares de equidad y justicia social y apuesta por el liderazgo de las mujeres. El jurado ha tenido en cuenta, además, la metodología con la que CAMFED trabaja, atendiendo a criterios de sostenibilidad ambiental.

