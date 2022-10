La Princesa Leonor y la Infanta Sofía, el yin y el yang con Asturias como escenario perfecto

Con los Premios Princesa de Asturias 2022 a la vuelta de la esquina, los Reyes y sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, se han desplazado hasta la también conocida como Tierrina para dar pistoletazo de salida a uno de los fines de semana más especiales de su agenda. Y no es para menos, ya que faltan escasas horas para que la heredera al trono dé el que ya es su tradicional discurso bajo la atenta mirada de miles de personas que seguirán la cita desde distintos rincones del país.

Sea como fuere, aún queda tiempo para que tenga lugar esa aparición, y primero la Familia Real tiene que hacer frente a otros eventos como el que ha empezado en torno a las 19:20 horas de esta misma tarde. Este no es otro que el XXX Concierto Premios Princesa de Asturias, del cual el soberano, la consorte y sus hijas han sido presidentes y han podido disfrutar en primera persona de la actuación de Carmen Linares y María Pagés, Premio Princesa de Asturias de las Artes 2022.

Con el paso de los años, tanto Leonor como Sofía han ido puliendo sus respectivos estilos, con un muy buen gusto del que hacen gala cada vez que tienen oportunidad. Eso es precisamente lo que ha ocurrido hace escasos minutos, cuando la Infanta, y especialmente la Princesa, han protagonizado una reaparición estelar que no ha pasado desapercibida. En primer lugar, Leonor ha reaparecido, acompañada por su padre, luciendo un sobrio diseño compuesto por un traje dos piezas en color fucsia, con salones a tono de Carolina Herrera y blusa lencera y cartera negras, esta última de su madre y firmada por Hugo Boss, para poner el broche de oro a uno de sus looks más serios y que combinaba a la perfección con unas ligeras ondas en su cabellera rubia. Por otro lado, Sofía ha apostado por un wrap dress más distendido en color azul verdoso y tejido satinado con un ligero fruncido en la parte de la cintura. Un diseño made in Spain de The-Are, con precio de 90 euros, que ha combinado con unas bailarinas como complemento, dejando así el máximo protagonismo a su hermana en un fin de semana muy especial para ella.

De esta manera, tanto Sus Majestades como sus hijas han iniciado una de las fechas más importantes del año para ellos, pudiendo hacer una tomad e contacto con las premiadas, las cuales han vuelto a compartir escenario 25 años después de su última actuación juntas y únicamente para homenajear a algunas de las voces más representativas de la poesía española a golpe de cante y baile y también haciendo uso de subgéneros entre los que están las bulerías, los fandangos, los tonos y los tangos.

Una vez concluya esta gala, las jóvenes y Don Felipe y Doña Letizia se marcharán a descansar para así coger fuerza para el ajetreo del día de mañana. Una jornada de relax totalmente necesaria para la Princesa Leonor, que recientemente ha aterrizado en España desde Gales, donde lleva dos meses cursando sus estudios de segundo de Bachillerato en el UWC Atlantic College. Siendo una de las estudiantes más mayores de todo el centro, la heredera parece desenvolverse como pez en el agua junto a sus compañeros. Prueba de ello son las últimas imágenes que se han hecho públicas, en las cuales la nieta del Rey Juan Carlos aparece jugando a vóley plenamente feliz.