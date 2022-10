¿Quién es mi padre? ha dado voz a uno de los casos más mediáticos de nuestro país. Una semana después de que falleciera Albert Solà, hombre que aseguraba ser hijo de don Juan Carlos, el programa conducido por Carlota Corredera ha querido emitir el documental que llevaron a cabo este verano en el que el presunto vástago del entonces Rey narraba su historia. Y es que, este sábado, Solà iba a estar presente en el plató de Telecinco, pero su repentina muerte ha impedido que disfrute de la que ha sido su última entrevista.

El camarero, conocido como ‘El monarca de La Bisbal’ ha estado gran parte de su vida queriendo descubrir su identidad, su pasado y la verdad. Un programa que también ha contado con el testimonio de Ingrid Sartiau, que también reclama la paternidad de don Juan Carlos y que consideraba a Albert un hermano. “He perdido más que he ganado. En el entorno del ámbito familiar, en el entorno económico… Es algo que jamás voy a recuperar. ¿Valdrá la pena? Lo dejo en el aire”, sentenció Solà antes de morir. Ahora, el mundo entero ha conocido su historia.

Una vida llena de incógnitas

Con tan solo unos días de vida, Albert Solà fue abandonado en un hospicio de Barcelona, ataviado con ropa de bebé y un pequeño detalle que con los años ha cobrado sentido: un chupete verde. Durante mucho tiempo, el color verde ha simbolizado a la realeza en nuestro país, pues las iniciales de las palabras ‘Viva el Rey de España’ forman la palabra verde. Después de vivir en una casa de acogida en Ibiza, el pequeño fue adoptado por los Solà Jiménez. Y es que, aunque su familia era humilde, al pequeño jamás le faltó de nada, incluso tenía ciertos privilegios que a día de hoy no podría explicar.

Además, comparado con el resto de niños de acogida, Albert tuvo un trato especial en Ibiza, asegurando que a la casa de acogida le pagaban 900 pesetas trimestrales que quedaron registradas en la documentación de la época. “Cuando vivía en Ibiza, venía a verme una señora muy elegante, siempre vestida con traje de chaqueta y falda, me traía regalos”, confesó, descubriendo con el paso de los años que aquella mujer era la madre de don Juan Carlos, su presunta abuela.

Una destruida prueba de ADN

Fue durante su servicio militar cuando comenzó a hacer las primeras averiguaciones sobre su pasado. Él mismo cuenta que un oficial de policía llegó a decirle que había sido él mismo el encargado de falsificar los papeles de su nacimiento. Y, poco tiempo después, un agente del CNI le propuso hacerse una prueba de ADN para comprobar si efectivamente el Rey era su padre biológico. Una historia corroborada por el ex propietario del laboratorio de Lleida, Jaime Buj, que ha explicado cómo se les exigió que esta prueba fuera destruida. “Vino una persona anónima y me pidió que realizase una prueba de paternidad con una prueba de ADN desconocida, se identificó como una prueba de paternidad positiva y así se dejó plasmado en un informe que se les entregó, inmediatamente se nos pidió que destruyésemos cualquier prueba del informe”, ha sentenciado. Tras esto, Albert Solà ha contando que los servicios secretos le obligaron a renunciar a sus derechos dinásticos: “Ellos me pidieron que yo renunciara a los derechos sucesorios a favor de mi hermano Felipe”.

Sus últimos instantes con vida

El pasado 8 de octubre, una semana antes de que se emitiera su historia, Albert Solà perdió la vida de forma súbita. Un fallecimiento que a día de hoy tiene muchas preguntas por resolver. Pocas horas después de confirmar su muerte, se pudo saber que la cámara de seguridad del bar donde murió fueron giradas media hora antes del trágico final. Unos minutos después de certificarse su muerte, la encargada del local volvía a colocar en su sitio la cámara.

Los amigos de Albert Solà con los que el presunto hijo del Rey pasó sus últimas horas aseguran que el catalán se encontraba en perfecto estado y que nada hacía sospechar que su muerte fuera inminente. ¿Quién es mi padre? ha podido acceder al informe preliminar de su autopsia que asegura que la causa de la muerte de Albert Solà fue un infarto de miocardio. Tras esto, la causa quedaría cerrada, aunque no se descarta la idea de que la familia pida una segunda autopsia debido al revuelo generado con su muerte.