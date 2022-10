La muerte de Albert Solá el pasado sábado, en un bar de La Bisbal del Ampurdán (Gerona), sigue dando mucho de qué hablar. Este mismo viernes se ha conocido una información muy relevante y que podría cambiar el transcurso de la historia: las cámaras del establecimiento fueron manipuladas poco antes de llegar el supuesto hijo ilegítimo y unos minutos después. Así lo ha asegurado el programa de televisión Sálvame.

¿Qué paso en el bar entre las 21:30 horas y la 01:00 horas de la madrugada, cuando se produce el levantamiento del cadáver? Hay que recordar que el reloj marcaba las 21:59 cuando Solá se desploma y pierde la vida. Lo que sucede es que una de las empleadas del bar cambia el ángulo de la cámara de seguridad 50 minutos antes de que Albert Solá hiciera acto de aparición y 50 después de fallecer. No hay imágenes del momento de la muerte.

El programa ha podido hablar con la empleada, quien afirma que manipular las cámaras por parte de los empleados es una práctica habitual. En ese momento, Rafa Mora ha aportado su experiencia en gestión de locales de restauración y ocio, para asegurar que para mover el tiro de cámara ha de venir un equipo de seguridad y no ser el personal del sitio el que se ocupe de ello.

Según se pudo saber, Albert Solá llegó al local en torno a las diez de la noche en compañía de un amigo, poco después de terminar su jornada de trabajo. El catalán mantuvo una breve conversación con una de las camareras, a las que le dijo que estaba muy cansado. Era habitual que se acercara hasta este local cada día: “Pidió una copa de vino, la cogió y cuando iba para la mesa donde estaba su compañero, se desplomó”, ha explicado la camarera al diario El País.

La grabación completa de las cámaras de seguridad del bar donde el supuesto hijo de Juan Carlos I perdió la vida se podrá ver este sábado en Quién es mi padre. El programa presentado por Carlota Corredera emitirá la entrevista grabada con Albert Solá este sábado a las 22.00 horas de la noche. También contará con el testimonio de Ingrid Sartiau, la otra presunta hija ilegítima del emérito. Ésta atendía a Look de manera exclusiva al conocer el fallecimiento de Solá para mostrar su enorme tristeza.

«Estoy terriblemente triste. Para mí, he perdido un hermano, un amigo… Fue el profesor Cassiman el que nos unió como hermano y hermana. A pesar de que los resultados de la prueba demostraron que no había coincidencia real, para mí él siguió siendo mi hermano», contaba Sartiau. Tanto ella como Albert habían iniciado tiempo atrás los trámites para demostrar su verdad mediante las pruebas de ADN. Sin embargo, los resultados no fueron concluyentes ya que la primera dio una coincidencia del 91%, mientras que la segunda un 82%, insuficiente para concluir que Juan Carlos I era su padre.