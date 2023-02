Más allá de la compostura en ARCO: la ternura viral de la Reina Letizia

Si algo caracteriza a la Reina Letizia es su considerable disciplina a la hora de hacer frente a los actos propios de su agenda pública. Pese a no haber nacido dentro de la Familia Real y haber ingresado en esta a través de su matrimonio con el entonces príncipe de Asturias, la consorte ha sabido adaptarse perfectamente a los quehaceres propios de su cargo en primera línea de la monarquía española. Tanto es así, que siempre que aparece públicamente lo hace de una manera espectacular tanto a nivel estilístico como personal, sabiendo cómo referirse a las distintas personas con las que trata prácticamente a diario.

Eso es lo que ocurría hace tan solo unos días, cuando la esposa de Felipe VI se trasladaba hasta la localidad de Petrer, en Alicante, para participar en el II Encuentro Nacional de la Red de Centros de Atención Directa y Servicios Especializados que organizaba la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER), y que se celebraba en el centro de atención diurna de Sense Barreres. Una jornada dotada de un gran significado tanto para la madre de la Princesa Leonor como para los allí presentes, entre los que estaba una joven llamada Naiade.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Casa Real de España (@casarealdeespana)

Haciendo gala de su simpatía y de su cercanía, la consorte no tuvo reparo en acercarse a los invitados adultos como a los más pequeños, pudiendo interactuar con ellos bajo la atenta mirada de algunas cámaras. Un momento de lo más distendido que la niña en cuestión aprovechaba para acercarse a doña Letizia y protagonizar una de las situaciones más tiernas de la Reina hasta la fecha. Y es que, Naiade, con cierta timidez, hacía entrega a la nuera de Juan Carlos I de dos regalos cargados de significado. El primero de ellos no era otro que una camiseta personalizada, mientras que el último se trataba de un calendario con algunas fotos de niños como ella. Dos sorpresas que causaban una gran ilusión en la que fuera periodista nada más recibirlas, que no dudaba en agacharse para hablar más de cerca con la protagonista mientras veía junto a ella algunos detalles de los obsequios de la manera más cariñosa. Además, para poner el broche de oro a su visita, la madre de la infanta Sofía saludaba a todas las personas encargadas de hacer posibles este tipo de eventos, demostrando así una faceta de sí misma que no sale a relucir en muchas ocasiones.

Como no podía ser de otra manera, este emotivo vídeo ha logrado vitalizarse dentro de nuestras fronteras en cuestión de minutos, siendo cada vez más las personas que han alabado la actitud de la Reina Letizia y la han pedido que se muestre tal y como es siempre que tenga oportunidad, dejando a un lado el hermetismo y llevando a cabo gestos tan cariñosos como este último sin necesidad de estar sonriendo todo el rato aunque volcada en causas que requieran su atención.