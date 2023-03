De Letizia a Rocío Carrasco: famosos que no tienen redes sociales

Son muchos los rostros conocidos los que prefieren mantenerse en un segundo plano en lo que respecta al universo 2.0 de las redes sociales, concretamente de Instagram. Plataforma que fue lanzada inicialmente el 6 de octubre de 2010. Fue fundada por Kevin Systrom y Mike Krieger y, originalmente solo estaba disponible para dispositivos iOS. Sin embargo, en abril de 2012, se lanzó una versión de Android de la aplicación y desde entonces se ha expandido a otras plataformas y ha experimentado numerosas actualizaciones y mejoras.

Aunque la Reina Letizia es una de las mujeres de la realeza más cercanas, tal y como se puede comprobar cada vez que hace una aparición pública, lo cierto es que ha tomado la decisión de no tener Instagram, al menos público, como es el caso del príncipe Guillermo y Catalina Middleton, que sí cuentan con un perfil en común en el que comparten pequeñas píldoras de su vida.

No se sabe exactamente por qué la consorte no tiene una cuenta de Instagram personal. Sin embargo, es común que las figuras públicas, especialmente los miembros de la realeza, sean muy cuidadosos con su imagen pública y privacidad, y puede ser que prefieran mantener cierto grado de distancia de las redes sociales.

Lo mismo ocurre con el Rey Felipe (inclusidas sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía), que tampoco tienen cuenta en esta conocida plataforma de la que sí hacen uso, Victoria Federica o Pablo Urdangarin, sobrinos del Rey.

Rocío Carrasco ha estado más de dos décadas en un segundo plano, alejada del foco mediático. Sin embargo, en 2021 dio un paso al frente con su propio documental Rocío: contar la verdad para ser viva. Pieza audiovisual en la que narró, entre otras cosas, cómo fue su matrimonio con Antonio David Flores, de quien acabó separándose. La hija de Rocío Jurado entra en esta lista de famosos que no tienen cuenta de Instagram. Aunque haya recuperado su vida pública, en cierto modo quiere seguir preservando su intimidad en internet.

Ahora, atravesamos el charco. Brad Pitt, uno de los actores más reconocidos del séptimo arte a nivel internacional no usa las redes sociales. El intérprete de Troya se aleja de lo digital a diferencia de su ex mujer, Angelina Jolie, quien se abrió una cuenta en agosto de 2021 y batió un récord mundial, ya que no paró de ver aumentado su número de seguidores. El motivo por el que la actriz tomó esta decisión fue más allá de publicar su vida, ya que lo hizo por otros motivos sociales.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que algunos rostros conocidos y celebridades pueden no tener un perfil público, pero sí privado o con otro nombre o seudónimo para evitar ser reconocidos y poder así mantener, en cierto modo, un anonimato.