Aunque poco o nada queda ya de la presencia de Rocío Carrasco en Telecinco, ésta sigue muy vinculada al mundo de la televisión. Tanto es así, que su última aparición pública tuvo lugar en Televisión Española y concretamente en el Día Internacional de la Mujer, pudiendo debatir sobre la importancia del 8 de marzo para reivindicar los derechos de la mujer y del hombre por igual. Un testimonio que ha dado mucho de qué hablar tanto en redes sociales como a personajes como Antonio David Flores.

A lo largo de su entrevista, la hija de Rocío Flores reveló el motivo por el que no había solicitado la reapertura contra el ex guardia civil. Y es que, por ahora, la esposa de Fidel Albiac estaría «estudiando la reapertura junto a sus abogados», razón por la que, por ahora, no es viable dar ningún paso al frente como los que ya dio hace casi dos años, cuando optó por tomar la palabra, avisando previamente a su psiquiatra, para hablar sobre su pasado después de haber permanecido en un hermético segundo plano: «Me dijo que le parecía perfecto, pero que no tuviera expectativas. Mi respuesta fue que yo partía de -27.550, todo lo que venga de más, para mí es un regalo», concluía, calificando este movimiento como un proceso «de sanación y terapia».

Lo que nadie podía llegar a imaginar es que a estas palabras reaccionaría nada más y nada menos que Antonio David Flores, que hace tan solo unas horas hacía uso de su canal de YouTube para lanzar un vídeo bajo el nombre Rocío Carrasco representa a la mujer trabajadora en RTVE… Carlota Corredera, ¿política en el 8M?. Un titular con el que ya dejaba entrever estar dispuesto a dar su versión frente a sus cientos de seguidores: «En la venganza encontrarás la sanación. Encontrarás la sanación, sanear tus cuentas, tus deudas con Hacienda, tus deudas con la Comunidad de Madrid, las de tu pareja, Fidel Albiac, llenar tu cuenta bancaria a costa de denigrar a tus propios hijos, y de difamar al padre de tus hijos sin una sentencia», comenzaba explicando. Pero lejos de quedarse ahí con sus declaraciones, el padre de Rocío Flores siguió echando más leña al fuego si cabe: «Te asocias con una productora, te haces compadre de los dueños, te coges un canal privado de televisión, te preparas un documental guionizado que no tiene nada que ver con lo que has declarado en sede judicial, te montas una película y tu sanación es hacer justicia televisiva mediante un juicio paralelo para vengarte y para decirle a España que los jueces no te han dado la razón», proseguía, visiblemente enfadado por todo lo que su ex había dicho en la televisión pública.

Por último, Antonio David aprovechaba su presencia en la red social mencionada para pedir transparencia a la hija de Pedro Carrasco a la hora de mostrar el informa médico de cuando ingresó en el hospital, siendo respaldado por su abogado, Iván Hernández, que ha apoyado la postura de su defendido en todo momento: «Es una auténtica vergüenza que diga que está estudiando la reapertura cuando nosotros podemos sacar el escrito firmado donde se decía que en realidad el sobreseimiento provisional es libre porque era imposible reabrir la causa, y eso lo decía la representación procesal de Rocío Carrasco. Se están riendo de todos nosotros», zanjaba el profesional.