Así ha celebrado el colegio de Leonor el Día Internacional de la Mujer

Este miércoles 8 de marzo se ha celebrado en todo el mundo el Día Internacional de la Mujer. Mientras que el Rey Felipe ha participado en unas audiencias de carácter militar en el Palacio Real, la Reina, como suele ser habitual en esta jornada, tenía su agenda despejada. Será este jueves cuando doña Letizia retome sus compromisos oficiales, con un acto en la Fundación Telefónica. Aunque no se sabe cómo ha pasado el día la Reina, lo que sí ha trascendido son los planes del colegio en el que estudia la princesa Leonor, que también ha querido organizar una serie de actividades para conmemorar este día.

Tal como han publicado en el perfil en redes sociales del Atlantic College de Gales, se han organizado diferentes actos para celebrar esta jornada. Aunque las clases se han mantenido con normalidad, todos los alumnos y alumnas han tenido la oportunidad de participar en una iniciativa orientada a fomentar la igualdad entre hombres y mujeres y destacar el importante papel de las mujeres en el mundo.

Se trata de la iniciativa ‘Mujeres Unidas por el Cambio’. Un proyecto que se ha puesto en marcha para destacar la relevancia que tiene la educación, para promover la igualdad. «El tema del Día Internacional de la Mujer de este año es ‘Abrazar la igualdad’ y estamos haciendo precisamente eso al iniciar un círculo de fortalecimiento: mujeres que apoyan a las niñas en regiones donde sabemos que los derechos de las mujeres son un desafío», han escrito en el perfil oficial del Atlantic College, donde han dado algunos detalles de este proyecto.

«Con este círculo unido de ayuda femenina y de apoyo financiero, podemos dar a estas niñas una educación, y con eso, además, la oportunidad de cambiar sus circunstancias, de no tener que casarse a una edad muy temprana, la oportunidad de asistir a la escuela y la oportunidad de tener una red de fuertes modelos femeninos a seguir», han recalcado desde el centro.

Como suele ser habitual en estos casos, no hay constancia de que la princesa Leonor haya participado de manera directa en esta iniciativa, ya que no suelen trascender detalles concretos de la vida escolar de la hija mayor de los Reyes don Felipe y doña Letizia. Lo que sí se sabe es que Leonor se encuentra ya en la recta final de su etapa de estudios en el internado de Gales y que apenas le quedan unos meses para terminar las el Bachillerato Internacional y regresar a casa, donde comenzará una nueva etapa de la que aún no se conocen datos.

Lo que sí ha confirmado la Casa de S.M. el Rey es que la infanta Sofía seguirá los pasos de su hermana y el próximo año comenzará las clases en el internado de Gales, eso sí, no tendrá la oportunidad de coincidir con ella.