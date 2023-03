La sobrina de la Reina Letizia, Carla Vigo, ingresada en un hospital por bulimia

Carla Vigo ha hecho saltar las alarmas de manera inesperada. Ha sido durante esta misma tarde cuando la sobrina de la Reina Letizia se ha situado en la primera plana mediática al hacer uso de sus redes sociales para confesar estar padeciendo bulimia, motivo por el que habría estado ingresada en un centro hospitalario a lo largo de las últimas semanas. Una revelación que la prima de la Princesa Leonor ha querido compartir con sus seguidores para mostrar así una faceta sobre sí misma hasta ahora desconocida, dejando entrever que no todo es de color de rosa en su vida.

A través de una serie de stories, la joven ha admitido haber sido diagnosticada con TCA, un trastorno relacionado con la autopercepción y la distorsión de la imagen corporal por el que, quienes lo padecen, adoptan hábitos que no son saludables en lo que a lo alimenticio se refiere: «Empecé a verme mal. A los 14 años empecé a hacer cosas perjudiciales para mí, pero fue con ocho o nueve años que comencé a verme mal en el espejo», comenzaba explicando en su cuenta de Instagram, haciendo referencia al momento en el que comenzó a experimentar ciertos pensamientos negativos en torno a su figura. Pero lejos de dejar ahí su testimonio, Carla ha hecho referencia a las soluciones que la ayudaron a salir adelante: «Me sirve mucho la terapia de grupo. Fui al médico de cabecera y me mandaron a la psiquiatra (…) Era una niña y no sabía qué me estaba pasando. No lo supe identificar porque tampoco nadie me había hablado de ello. Es algo que te va a acompañar toda la vida, pero tienes épocas mejores», apuntaba, visiblemente emocionada por abrir su corazon ante miles de personas.

No obstante, si algo ha querido dejar claro la hija de Érika Ortiz es que aún no esta en absoluto recuperada: «De momento no he salido (de la enfermedad) porque he tenido recaídas. Recuperarme como tal, no. Recuperarse del todo es muy complicado. Sucede como con los alcohólicos, que nunca se recuperan del todo. Tengo que tener cuidado con ciertos comportamientos», zanjaba, para después dar las gracias a las personas que la han ayudado en esta difícil andadura: «Mi apoyo han sido mis amigos y mi familia. También me apoyo en el baile porque me ayuda a no pensar en nada y a cuidarme del todo».

Lo que nadie podía llegar a imaginar es que, tan solo unos minutos después de hacer esta confesión, no habría ni rastro de la cuenta de Instagram de Carla Vigo. Quizá después de haber expresado sus sentimientos a través de su red social, la joven se haya decantado por alejarse de ésta de manera temporal para volver más tarde y con más fuerza que nunca una vez haya superado este duro bache al que se ha enfrentado en un hermético segundo plano hasta que ha reunido fuerza para hablar públicamente.