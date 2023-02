Este martes, 7 de febrero, se cumplieron dieciséis años de la muerte de Erika Ortiz, la hermana pequeña de la Reina Letizia (50), por entonces Princesa de Asturias. Erika fue hallada muerta por su pareja, el cámara Alberto García, en el dormitorio de su domicilio, en Madrid. Con motivo del triste aniversario, la hija de la benjamina de las hermanas Ortiz Rocasolano, Carla Vigo (22), dedicó una emotiva carta a su madre en su perfil de Instagram: «Ya han pasado 16 años desde tu viaje sin billete de vuelta, aunque cada vez me duele menos, pero cada día de mi vida, lo que más deseo es que pudieses bajar de donde quiera que estés a darme un último abrazo para ver la persona en la que me he convertido», comenzaba escribiendo Vigo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carla (@just__carlaaa)

«Por aquí las cosas han cambiado mucho, pero seguimos pensando en ti. Yo estoy pasando por una etapa muy dura, pero gracias a esto te entiendo muchísimo mejor. No quiero que te preocupes por mí porque voy a estar bien y en este proceso he conocido a personitas maravillosas, así que no ha sido tan malo. Me hubiese gustado disfrutar más contigo, pero la vida, a veces, no es como esperamos. Bueno, bella flor, ahora sí que nos despedimos. Te voy a querer siempre, y aunque ya haya hecho el duelo nunca te voy a olvidar. Te amo», añadió.

Sus palabras coincidieron con un aluvión de comentarios contra la esposa de Felipe VI por no vestir de luto durante su aparición ese día, y por mostrarse en una actitud festiva, contraria a la que había mostrado en los últimos años en esta fecha tan señalada. No obstante la sobrina de la Reina sacó las uñas por su tía en la ya mencionada red social. «¿Pero qué hablas? ¿Tú qué sabes? ¿Qué pasa, que tenemos que estar de luto toda la vida? Yo he ido con un jersey verde a clase. ¿Pasa algo? La gente no entiende nada y habla sin motivo. Ni caso», contestaba Vigo.

La Reina Letizia se encontraba cumpliendo con sus obligaciones en Angola, el primer viaje de Estado a un país de África Subsahariana de la monarca y el Rey desde su llegada al trono en 2014.

A primera hora de la mañana, los Reyes acudieron al memorial a Agostinho Neto, primer presidente del país, que precede al recibimiento oficial en el Palacio Presidencial y más tarde, a una recepción a la Colectividad española residente en Angola. Para la primera aparición pública, la Reina Letizia lució un vestido negro con lunares blancos de sello sevillano, firmado por José Hidalgo, que ya había estrenado en junio de 2022, durante uno de los actos institucionales con motivo de la 32ª Cumbre de la OTAN que se celebró en Madrid. Por su parte, después optó por una blusa cruzada blanca, de manga larga y con escote pico, y una falda negra del mismo estilo. Ambas piezas estaban firmadas por Carolina Herrera, una de sus diseñadoras de cabecera.