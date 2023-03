Rocío Carrasco vuelve a la actualidad, pero no en Telecinco, tal y como había hecho hasta ahora. ¿El motivo? Hace tan solo unas semanas trascendía una ‘lista negra’ de nombres propios que Mediaset ha vetado en sus contenidos, que afectan, principalmente a algunos espacios del corazón. Entre esos nombres figura el de la hija de Rocío Jurado. Sin embargo, ha vuelto a reaparecer en televisión, pero en TVE.

La empresaria ha vuelto a la pequeña pantalla este miércoles, 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer. Lo ha hecho en Días de Tele, presentado por Julia Otero. Rocío Carrasco ha hecho balance de todo lo que ha supuesto protagonizar el documental de Rocío: contar la verdad para seguir viva, emitido en 2022. Dicha pieza audiovisual se convirtió en uno de los eventos televisivos y sociales del año, pues llegó incluso a crear debates políticos.

Durante su intervención, la hija de la intérprete de Como una ola, ha indicado que «estamos estudiando la reapertura de mi caso». Caso que apunta directamente a su ex marido, Antonio David Flores. «Estoy denunciando algo que la gente tiene problemas para hacerlo», ha apuntado sobre su experiencia, una experiencia que ha creado una conciencia sobre la violencia de género.

Muy segura, Rocío Carrasco ha reconocido que el exponerse de esa manera públicamente tras estar más de dos décadas en un segundo plano no le ha «pasado factura contarlo» porque ha asegurado que estaba en el momento exacto para hacerlo. Desde 2011 «llevaba en tratamiento y lo único que me ha aportado ha sido beneficioso». Rocío ha asegurado que «llega un momento en que me veo obligada a contar determinadas cosas porque no quiero seguir viviendo de esa forma».

Las cifras hablan por sí solas, ya que tal fue el impacto de su historia que provocó que aumentaran hasta más de un 40% las denuncias tras su emisión y hasta Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, le hizo una llamada. Según Rocío Carrasco son varias las situaciones que vivió, pero ha reconocido que «hay muchas cosas que no conté».

El veto a Rocío Carrasco

Lo que parecía una nueva era para Telecinco, en concreto para Sálvame, se convirtió en una pronunciada bajada de audiencia. Después del resurgimiento de Rocío Carrasco como uno de los personajes principales de la cadena de Fuencarral, ahora, la hija de Rocío Jurado está vetada y forma parte de una ‘lista negra’ que le impediría, ni siquiera, ser nombrada en antena.

Decisión que se produce por la nueva junta directiva de Mediaset para darle así un nuevo rumbo y aire a las cadenas que conforman el grupo. La Razón ya dio a conocer que los trabajadores en las redacciones tienen carteles con más de 13 nombres «prohibidos». Junto a ella habría rostros tan conocidos como el de Gloria Camila, Kiko Rivera, Bárbara Rey, José Ortega Cano o Antonio David Flores, entre otros.