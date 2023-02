Primero fue Rocío, contar la verdad para seguir viva que, estrenada el 21 de marzo de 2021, supuso un antes y un después en la prensa del corazón y el devenir de Mediaset. Rocío Carrasco (45) contaba entonces «el infierno» que ha había vivido durante veinticinco años al lado de su ex pareja, Antonio David Flores (47), la manera en que sus hijos, Rocío Flores (26) y David (24) se alejaron de ella y cómo la presión social y mediática estuvo a punto de llevarla al suicido en agosto de 2019. A este testimonio le siguieron Montealto y En el nombre de Rocío, donde la hija de Rocío Jurado narraba los hechos que provocaron la ruptura de su relación con algunos miembros de su familia materna. Y aún más.

Rocío Carrasco estaría ya preparando la que seria su cuarta docuserie. Esta vez, para honrar a su padre, Pedro Carrasco. Un hecho que cumpliría así con su promesa de hacer justicia con la figura del boxeador tal y como desveló el pasado mes de noviembre, cuando acudió a recoger un premio de la Federación Española de Boxeo en compañía de su tío Antonio y sus primos, Fernando y Patricia y ha reafirmado esta misma semana en Late Xou, el late Night que se emite en desconexión para Cataluña y que está presentado por Marc Giró (48). «Vamos a hacer una serie de su vida, estamos preparándola. Estoy muy contenta y muy ilusionada con eso. Por un lado queremos hacer un documental de su vida y también una serie de ficción. Voy a reivindicar la vida de mi padre y la historia de los dos, porque triunfaron juntos y por separado», explica.

Dos producciones que, sin lugar a dudas, podrían salpicar a la que fue su pareja durante más de una década: Raquel Mosquera (53). Pues en los últimos años, Rocío Carrasco ha demostrado, a base de reproches en los platós de televisión, no sentir ni un ápice de cariño por la peluquera, a la que ha calificado incluso de «mala» y «tonta». «¿Que mi padre me llamó hija de puta? Eso es lo que le diría él a Raquel si estuviera vivo, no sé si Raquel Mosquera cuida la tumba de mi padre, al que está dentro no lo cuidó», afirmó en una ocasión.

Se desconoce por el momento, eso sí, quien está detrás del proyecto de la madrileña y donde se emitirá. Y es que, si bien los tres anteriores han ido a cargo de La Fábrica de la Tele y se han podido ver en Telecinco y Mi Tele Plus, el nuevo Código Ético de Mediaset que tiene a Rocío Carrasco entre los nombres prohibidos impediría que esto fuera así con el dedicado al boxeador.

Además del de Rocío Carrasco, en esta lista de prohibiciones aparecen otros doce rostros conocidos: Fidel Albiac, Antonio David Flores, Rocío Flores, Olga Moreno, Marta Riesco, Gloria Camila Ortega, José Fernando Ortega, José Ortega Cano, Rosa Benito, Rosario Mohedano, Kiko Rivera y Bárbara Rey.