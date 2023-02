La última visita de Raquel Mosquera (53) al plató de Viernes Deluxe no quedó exenta de polémica, y su regreso este viernes, tampoco. Si hace unos meses la peluquera se sentaba en el programa que conduce Jorge Javier Vázquez (52), para contestar públicamente a Rocío Carrasco (45) tras el capítulo que le dedicó en la docuserie homenaje a Rocío Jurado, En el nombre de Rocío, ayer lo hacía por una razón muy distinta. La viuda de Pedro Carrasco anunció que forma parte del casting de la próxima edición de Supervivientes que dará comienzo próximamente, junto a otros rostros confirmados como Adara Molinero (29) o Gema Aldón (22). La madrileña repite como concursante de este reality, pues ya pudimos verla en Honduras en 2018, cuando logró hacerse un hueco en el podio de finalistas junto con Logan Sampedro y Sofía Suescun. «Me lo propusieron y ayer a las 11 de la noche dije que sí», explicó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Supervivientes (@supervivientestv)

No obstante, antes de seguir, Raquel no perdió su oportunidad de lanzar unos duros reproches a Jorge Javier Vázquez por cómo la había tratado en su última visita a ese mismo plató. «¿Cómo te sientes?», le preguntó el presentador. «Pues tengo que decir que me siento muy bien, muy feliz, cercana. Me gusta dar lo mejor que de mí. El que no estuvo divertido, ni cariñoso, ni respetuoso, fuiste tú. Así lo sabe todo el mundo», dijo ella.

«Me han dicho: ¿Cómo vas allí? No tienes dignidad. Esta noche vais a ver por qué Raquel Mosquera tiene dignidad. Estoy aquí, entre otras muchas cosas, porque no tengo que tener miedo a nada ni a nadie. No he hecho nada malo, sino dar todo lo mejor de mí misma. Así que buenas noches. Buenas noches, Jorge Javier Vázquez, y buenas noches a todos los compañeros, que lo hemos sido en muchas ocasiones», añadió. A lo que el catalán respondió de inmediato: «Voy a obviar que me hayas calificado de la forma que lo has hecho. Hoy voy a demostrar la grandeza de mi profesionalidad con mi silencio». «Y yo mi grandeza como persona. Mejor, hazme caso, porque no me has pedido disculpas. Soy una persona respetuosa y no falto al respeto, y si lo hago pido perdón. Un presentador, y tú deberías saberlo mejor que nadie, nunca se debe poner de lado de una persona u otra sino entrevistar», replicó por su parte, tajante y visiblemente molesta, la invitada.

Pero el silencio de Jorge Javier podría no estar tan relacionado con su profesionalidad, sino más bien con el último paso de Mediaset más allá de su decisión de renovar todo su contenido, justo en un momento convulso a raíz de la fuerte caída de audiencias que viene experimentando desde hace meses. Según desveló este viernes La Razón, el grupo de comunicación habría vetado el nombre de numerosos rostros conocidos que durante las últimas décadas han protagonizado innumerables horas en su parrilla, entre ellos, el de Rocío Carrasco, motivo principal del entrenamiento de Mosquera y Jorge Javier.

La lista completa es la siguiente: Rocío Carrasco, Fidel Albiac, Antonio David, Rocío Flores, Kiko Rivera, Olga Moreno, Marta Riesco, Gloria Camila, José Fernando, José Ortega Cano, Rosa Benito, Rosario Mohedano y Bárbara Rey.