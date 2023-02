Gema Aldón (22) es la primera concursante confirmada de la próxima edición de Supervivientes, que se estrenará próximamente. Ha sido Emma García (49) durante la emisión esta tarde del programa Fiesta, la encargada de hacer pública la noticia bajo la atenta mirada de Ana María Aldón (45), su madre, quien ha confesado que se encuentra «con un nudo en el estómago» por la decisión de su hija de poner rumbo a Honduras. Algo que ella misma hizo en el año 2020. «No sabe donde se mete. No sabe lo que le espera. Le espera la guerra», ha dicho.

«Es una experiencia muy dura, muchísimo más de lo que cualquier persona desde su casa se puede imaginar. Es brutal. Espero que aguante por ella misma. Ir a Supervivientes supone una exposición muy grande» ha añadido la gaditana.

Preguntada acerca de que es lo que cree que más va a afectarle a su hija, Ana María lo tiene claro: «No comer no va a ser aunque ella está muy delgada y sí que me da miedo que tenga problemas de estomago por su alimentación, problemas de salud. Lo que más le va a afectarle es el frío y la convivencia con el resto de sus compañeros. Es una situación extrema. Solo espero que disfrute la experiencia porque dura lo que dura. Sabe pescar, cocinar, nadar…», ha señalado la que fuera mujer de Ortega Cano.

Los frentes abiertos que deja Gema Aldón en España

Aunque ha sido este domingo cuando se ha confirmado la noticia, lo cierto es que varios portales digitales ya se habían hecho eco de ella. Lo que provocó hace unos días las primeras reacciones. Concretamente, la de Gloria Camila, con quien Gema mantiene una guerra abierta desde que se iniciaran los primeros encontronazos de la hija de José Ortega Cano con la ex frutera, tras la ruptura definitiva del matrimonio el pasado mes de octubre. «Enhorabuena Gema and Company. Os felicito por el buen representante que habéis tenido para gestionar todo esto, y también porque lo habéis hecho de p*** madre hasta conseguir lo que queríais. Nunca me equivoqué. Espero que recojas mucha yuca», escribía Gloria Camila en sus redes sociales.

Y nada queda ahí. La hija del diestro aprovechó la ocasión para compartir el polémico mensaje que Gema Aldón le mandó este verano, cuando Ana María Aldón estaba viviendo uno de los momentos más complicados de su vida en cuanto a salud se refiere. La misiva supuso el fin de la relación entre las hermanastras. «La próxima vez que vuelvas a hablar mal de mi familia, me lo vas a tener que decir en la cara, pedazo de cerda. Ni a mí, ni a mi madre, ni mucho menos a mi hermano le hace falta ser de tu familia de mierda que lo único que hace es vender a los demás. No te paso ni una más. Ya no te metes con nadie de mi familia ni con mi madre, que lo único que ha hecho estos diez años es ayudarte en todo hasta haciéndote ropa para tu mierda de carrera. La próxima vez que abras tu sucia boca para dejar mal a mi madre, yo misma me voy a encargar de cerrártela», reza.

Por lo que respecta a su relación con José Ortega Cano, Gema Aldón ha asegurado en varias ocasiones que no le guarda rencor al torero. Sin embargo, sí le reprocha que no haya sido firme con su familia en lo que le concierne a la actitud hacia su madre.