El curioso homenaje de Gloria Camila a Rocío Jurado en forma de tatuaje

Ahora que José Ortega Cano se ha divorciado de Ana María Aldón, el vínculo del diestro con su hija, Gloria Camila, se ha estrechado aún más si cabe. Son muchos los actos públicos en los que padre e hija han aparecido de manera conjunta, demostrando así tener una relación paternofilial aparentemente irrompible y capaz de superar todas las polémicas que puedan ponerse en sus respectivos caminos. Un giro de los acontecimientos que ha hecho que la influencer abandone el ámbito de la televisión por tiempo indefinido, centrándose en las redes sociales como principal fuente de ingresos y en el cariño de sus seres queridos, tanto de los que siguen estando a su lado como de los que ya no están.

Es por ello que, en un intento por sacar su lado más sentimental, la hermana de Rocío Carrasco ha acudido hoy a su tatuador de confianza para plasmar en su piel una serie de diseños cargados de significado. Uno de ellos en la zona de la muñeca, en la que ha escrito «Surviving time», es decir, tiempo de supervivencia traducido al español. Una frase que la protagonista en cuestión considera «una realidad de las grandes». Sin embargo, esta no ha sido la única creación que ha añadido a sus manos, ya que también ha optado por tatuarse la cifra «111» por un doble motivo: el primero, que el 11 era el número favorito de su madre, Rocío Jurado; y el segundo, que estas tres cifras hacen referencia al conocido angel number, el cual denota «intuición y verdad» a quienes se sienten identificados con él. Un gesto de lo más bonito del que probablemente la conocida como «la más grande» estaría orgullosa, mientras que su hija pequeña permanece ajena a los comentarios y se centra en los pilares fundamentales de su vida, entre los que está su novio, David García, y su padre.

Por otro lado, la joven también ha querido tatuarse en sus dedos una D y un smile, admitiendo que fue la parte «donde más dolió», aunque sin querer dar detalles sobre el significado de esta letra y este emoji junto a un koala, una mariposa y unos puntos. Unos diseños que Gloria Camila ha añadido a la amplia lista de tatuajes con la que ya cuenta, habiendo eliminado previamente algunos como el que compartía con su ex, Kiko Jiménez, persona con la que ya no goza de una muy buena relación. No obstante, si algo ha demostrado en los últimos años la que fuera colaboradora de Ya son las ocho es que los dibujos y frases que ha plasmado en su piel forman parte de su sello de identidad, habiendo así adquirido la influencer una imagen desenfadada y cargada de personalidad por la que ya acumula más de 800 mil seguidores en Instagram, además de colaboraciones con diversas marcas conocidas tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.