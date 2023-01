Rocío Carrasco ha vuelto a brillar con luz propia. Después de 20 años en completo silencio y viendo cómo su nombre se manchaba en la televisión, la hija de ‘la más grande’ tomó la decisión de dar un paso adelante y contar su verdad a través de dos docuseries: Rocío, contar la verdad para seguir viva y En el nombre de Rocío. Gracias a su relato, han sido muchas las personas que han podido ponerse en su lugar y entender su vida estos años, además de que ha podido recuperar su trabajo en la pequeña pantalla.

Desde que finalizase la emisión de su último documental, Rocío Carrasco solo ha aparecido en Telecinco para ser parte del Mediafest Night Fever. Hasta ahora. Después de unos días convulsos tras salir a la luz que su hijo David ha pasado a vivir junto a su padre y Marta Riesco, la hija de Pedro Carrasco ha reaparecido, completamente renovada, en el podcast Nos hemos liado, presentado por Alba Carrillo y Nagore Robles.

Antes de comenzar la tertulia, las conductoras del podcast han resaltado el brillo de la televisiva después de haber superado los años más complicados de su vida. Y, dejando a un lado las turbulencias por las que ha tenido que pasar, han recordado cómo fue uno de los días más bonitos que ha vivido: su boda con Fidel Albiac. La pareja contrajo matrimonio el 7 de septiembre de 2016 en una gran ceremonia a la que acudieron numerosos rostros conocidos y en la que no pasó desapercibida la ausencia de sus hijos.

Apenas unos días antes de darse el ‘sí, quiero’, Carrasco llamó a Nagore, que por aquel entonces compartía su vida con Sandra Barneda, para que asistiese a la ceremonia. «Nunca había estado con gente tan importante. Fue una maravilla», ha bromeado la presentadora. «Lo hicimos porque era una forma de agradecer a la gente que nos quería el haber estado con nosotros durante tantos años. Tengo las fotos en el ordenador y lo he titulado ‘el día más feliz de mi vida’», ha contestado la hija de ‘la más grande’. Fue todo tan rápido que la que fuera una de las caras visibles de Mujeres y hombres y viceversa tuvo que buscar un vestido a última hora, siendo la última en llegar a la boda, cuando Rocío estaba casi en el altar.

Uno de sus recuerdos más bonitos que ha rescatado de su memoria para hacer honor a Fidel Albiac, el hombre de su vida. Aunque nunca han compartido muchos detalles de su relación, durante más de dos décadas han dejado claro frente a las cámaras que lo suyo es una historia de película. «Me encanta él entero (…) Mi marido es como el vino, según pasa el tiempo más bueno está. Va mejor siempre», ha dicho con una sonrisa de oreja a oreja. Y es que, Carrasco solo tiene buenas palabras para él pues, tal y como ha confesado, no hay nada que no soporte del sevillano: «Es muy madrugador…Es que no hay nada que me cargue de él. Es un tío súper equitativo». Pero Rocío no es la única que ve con buenos ojos a Fidel, sino que Alba Carrillo también tiene palabras de elogio hacia su amigo, con quien ha conseguido formar una consolidada relación de amistad: «A mí Fidel me chifla, le amo. Es buen tío, divertido, se preocupa por todos…».

Pues, cabe destacar que, aunque el clan Mohedano ha querido dejar en innumerables ocasiones a Albiac como el culpable de todos los males de Rocío, lo cierto es que ha sido siempre su mayor apoyo y el motivo por el que se ha levantado todos los días a pesar de la dureza de la situación. Ahora, completamente renovada y con una nueva vida llena de ilusión, la hija de ‘la más grande’ ha confesado que, por fin, ha pasado página. «Yo no te puedo decir que sea feliz porque hay cosas que no las podrá cambiar y tengo que aprender a vivir de esa forma, pero sí es verdad que hay cosas que te van dejando camino a poder ser feliz», ha sentenciado, dejando claro que estos últimos años en los que ha sido capaz de alzar la voz han sido un antes y un después en su vida.