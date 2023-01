Marta Riesco sigue empeñada en dar mucho de qué hablar, algo que era impensable cuando tan sólo era una reportera de televisión que hacía su trabajo lo mejor que sabía. Pero la aparición de Antonio David Flores en su vida fue todo un ciclón. Obligada a defender a capa y espada su relación sentimental con el ex marido de Rocío Carrasco y de convencer a su amiga y también hija de su pareja de que lo suyo con su padre merecía la pena, la colaboradora vive una nueva realidad radicalmente diferente a la de antaño.

Lo que no ha cambiado es que cada X tiempo tenga que bajar al barro para disputar algunas batallas. Una de las últimas fue contra Olga Moreno. La novia de Antonio David no se cortó ni un pelo para criticar la exposición mediática que había tenido su expareja: «¿La hermana de la gran «Señora» me llama personaje? ¿Las «prudentes» que no se meten en nada y que jamás hablan de su vida privada? Ya sabemos quién quiere ser personaje y quién no paró hasta conseguirlo a golpes de realities y exclusivas, hablando de unos hijos que no son suyos», escribió en Twitter.

Unas palabras que le han puesto en el centro de la diana y por las que le han llovido decenas de comentarios ofensivos. Tanto ha sido así que no lo ha dudado ni un segundo: se acabó Twitter. Así ha anunciado su marcha de la red social del pájaro azul: «Estas últimas horas me he dedicado a responder a comentarios dañinos e intentado ir de justiciera ante tanta falta de respeto hacia mí. Para lo único que ha servido es para que sigan cargando contra mío incluso llamarme enferma y loca por defenderme. Lo preocupante sería que la gente de mi alrededor pensara eso sobre mí o que me hicieran dudar de sí soy o no soy una buena persona. Como sé lo que soy y el amor y la alegría que desprendo y que tengo en mi vida, he decidido quitarme Twitter para no dar a esas personas la carnaza que quieren a mi costa».

El nidito de amor de Marta Riesco y Antonio David Flores

Después de reivindicar todo el amor y la alegría que irradia, Marta Riesco se ha relajado y ha empezado a disfrutar de su nueva vida. Esa que comparte con el ex Guardia Civil desde hace tiempo en Málaga. La pareja va ya por la segunda casa en la que conviven. Primero fue un piso en el Paseo de la Castellana, pero ahora han hecho las maletas para marcharse hasta la capital de la costa del sol.

La pareja de tortolitos ha arrendado un coqueto piso ubicado en pleno paseo marítimo Antonio Banderas de la ciudad del sur de España. Una vivienda de 120 metros cuadrados, cuyo mayor encanto es una terraza que se asoma casi encima del mar Mediterráneo, dejando unas espectaculares vistas por las que Riesco y Flores pagan 2.000 euros al mes. Una cantidad a la que hay sumarle el alquiler del piso de Madrid, cifrado en unos 1.500 euros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marta Riesco (@marta.riesco)

La vivienda cuenta con dos cuartos de baño, una cómoda cocina amueblada y tres habitaciones. Una es para la colaboradora de Fiesta y su chico, mientras que las otras dos serán para David y Lola, los hijos de Antonio David.