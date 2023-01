Olga Moreno y Marta Riesco: empieza la guerra 2.0

Marta Riesco y Olga Moreno se han declarado la guerra públicamente. El último movimiento lo ha dado la periodista y actual pareja de Antonio David Flores. La colaboradora de Fiesta ha lanzado un mensaje a través de las redes sociales con el que se ha mostrado crítica con la ganadora de Supervivientes 2021.

«¿La hermana de la gran «Señora» me llama personaje? ¿Las «prudentes» que no se meten en nada y que jamás hablan de su vida privada? Ya sabemos quién quiere ser personaje y quién no paró hasta conseguirlo a golpes de realitys y exclusivas, hablando de unos hijos que no son suyos», ha sido el mensaje de Marta Riesco.

Palabras con las que la comunicadora ha criticado la última etapa de la empresaria en la que ha tenido una mayor exposición ante los medios de comunicación tras su salida del reality de Telecinco, espacio en el que se proclamó como la vencedora y en el que habló de los dos hijos mayores del exguardia civil y Rocío Carrasco.

El detonante de esta guerra 2.0 fue la fiesta de cumpleaños de Lola, la hija que tienen en común Antonio David Flores y Olga Moreno. Moreno ha expresado su disgusto, también con Rocío Flores, porque considera “excesiva e innecesaria” la exposición que hicieron de la pequeña en sus respectivas redes sociales.

«Debido a la cantidad de mensajes que he recibido y sigo recibiendo voy a deciros algo, para nada estoy de acuerdo, ni he consentido, ni consentiré la exposición excesiva e innecesaria que se ha hecho de mi hija en las redes sociales en estas últimas 24 horas», escribía Olga Moreno. «Gracias por estar siempre», añadía después.

Actualmente, Olga Moreno se encuentra alejada del foco mediático. La sevillana continúa viviendo en Málaga, aunque sus planes podrían cambiar. De nuevo, ha recuperado la ilusión en el amor de mano de Agustín Etienne, relación que ella misma confirmaba hace unos meses a Semana. Según las últimas informaciones, Olga Moreno estaría pensando en trasladarse a Madrid, aunque por ahora no hay nada firme. Sin duda, sería una forma de dar un paso más con el representante.

Por su parte, Antonio David Flores se mantiene en un discreto segundo plano, evitando así acaparar la atención que han generado los comentarios de su ex y Marta Riesco a través de las redes sociales. ¿Podrán fin a esta guerra pública Olga Moreno y la periodista?