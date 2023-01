Marta Riesco ha empezado el 2023 siendo una auténtica afortunada. Y no, nada tiene que ver con Antonio David. La reportera, que sigue cosechando éxitos en Telecinco, ha sido una de las poquísimas afortunadas en conseguir Spare, las memorias del príncipe Enrique. Y es que, aunque su venta mundial estaba fechada para el 10 de enero, según ha revelado la editorial, en España ha habido una pequeña confusión y lo han sacado a la venta cinco días antes. Aunque han sido pocos minutos los que han tardado en enmendar este error y retirar la obra del nieto de Isabel II de las estanterías, varios afortunados han conseguido hacerse con un ejemplar antes que nadie en el mundo.

Este es el caso de la reportera de Fiesta, que ha relatado en su cuenta de Instagram cómo ha sido una de las primeras personas a nivel internacional en tener entre sus manos esta reliquia. «Y como en una peli mala de las 15:30, mi padre me consiguió el mejor regalo de Reyes», ha comenzado explicando a sus miles de seguidores. «Me lo imaginé como Arnold Schwarzenegger buscando el juguete agotadísimo que su hijo le pide por Navidad. La gran diferencia es que este libro no estaba agotado porque no debería de haber ni salido, aún. Lo lanzarían para todos los países a la vez el próximo 10 de enero y en España (que somos la leche) se confunden y lo ponen a la venta 5 días antes. Los de la editorial de Harry echando fuego…», ha continuado.

Justo cuando salta la noticia, Marta Riesco se encuentra realizando un reportaje sobre la dificultad de conseguir un ejemplar de estas memorias para el programa en el que trabaja. Destino o casualidad, la periodista no duda en cambiar el rumbo de su pieza audiovisual y ponerse a buscar el libro como si no hubiese un mañana. «Lo tuve cerca, en las manos (véase mi reportaje que es la publicación anterior) y me lo quitaron enseguida porque no se podía vender hasta el 10 de enero. Unos muy muy muy pocos afortunados pudieron comprarlo antes de que el despiste español fuese Vox Populi mundial», ha seguido su relato.

Pero en ese momento toma una decisión que lo cambia todo. Mientras estaba montando el vídeo para presentarlo hoy en Fiesta, la novia de Antonio David Flores le cuenta a su padre la situación como una anécdota, como se lo hubiese contado a cualquier amigo. Unas horas después, Marta Riesco tenía entre sus manos las memorias del príncipe Enrique: «Le dije que quizás en alguna librería había un ejemplar ‘corrupto’ y que sería la leche acabar el reportaje con él. A las tres horas me llamó mi padre, después de recorrerse todas las librerías de Madrid y me dijo: ‘Hija, ¿dónde te lo acerco?’». Un momento mágico que quedará para siempre guardado, el mejor regalo de cumpleaños para la periodista: «Ni Swarzenegger lo habría conseguido».