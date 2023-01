Aunque quedan aún varios días para que vea la luz la polémica biografía del príncipe Enrique, poco a poco se van desvelando detalles de este libro, que promete sacudir los cimientos de la monarquía y poner en jaque a muchos de los miembros de los Windsor, en especial, al actual heredero, el príncipe Guillermo. De hecho, este domingo se emiten varias entrevistas en las que el duque de Sussex revela algunas claves de este libro, que lleva un título que es, en sí mismo, toda una declaración de intenciones: Spare -algo así como ‘repuesto’.

Tal como han publicado algunos medios británicos como The Guardian, en el texto, una de las personas que peor parada sale es el actual príncipe de Gales, Guillermo. Según confirma el diario, Enrique, que ya en la docuserie que los duques de Sussex hicieron para la plataforma Netflix aseguró que su hermano le había gritado en la reunión que hubo en Sandringham tras la publicación del comunicado de la pareja con la confirmación de su salida de ‘La Firma’, ahora está dispuesto a contar un episodio aún más grave.

Según la versión del duque de Sussex, el príncipe Guillermo llegó a atacar físicamente a su hermano, en un momento de enfado con él. Al parecer, fue cuando los duques de Sussex aún no se habían mudado a Frogmore Cottage, mientras residían en el recinto del Palacio de Kensington, poco después de su boda, en uno de los momentos más complicados para la pareja, por la enorme presión mediática a la que estaban sometidos.

Tal como ha trascendido, los hermanos discutieron y el príncipe Guillermo tildó a Meghan Markle de ser una mujer «difícil, grosera y brusca». Unas palabras que molestaron mucho a Enrique, ya que consideraba que era lo mismo que decían los medios de su esposa, por lo que la confrontación entre ambos se intensificó. Según la versión del duque de Sussex, su hermano no solo no se puso de su lado y no le ayudó a hacer frente a todo esto, sino que su posición fue radicalmente opuesta a lo que él habría esperado. Las fuentes que han tenido acceso a la versión del hijo menor del Rey Carlos aseguran que Enrique se sintió decepcionado porque su hermano actuó como un heredero.

No obstante, la intención de Guillermo era intentar llegar a una solución buena para todos. «¿Llamas a esto ayudarme? No puedo hablar contigo cuando estás así, Will», asegura Enrique que fueron sus palabras antes de irse a la cocina y a por dos vasos de agua. Sin embargo, la actitud de Enrique molestó a su hermano, según ha revelado el duque de Sussex. «Dejó el agua en la mesa, me llamó por otro nombre y vino hacía mí. Me agarró por el cuello, me arrancó un collar y me tiró al suelo. Me quedé ahí durante unos instantes, aturdido, y luego me levanté y le ordené que se fuese de mi casa».

El hijo menor del Rey Carlos ha contado que su hermano volvió al poco tiempo «con cara de arrepentimiento y disculpándose» y que, además, le pidió que no le contara nada a Meghan. «‘¿Te refieres a que me has pegado?’», dijo Enrique. «‘Yo no te he pegado, Harold», contestó Guillermo.

No se espera que el Palacio de Buckingham se pronuncie sobre este tema, como tampoco lo ha hecho sobre otras declaraciones de los duques de Sussex.