1953. 17 de septiembre. Chipiona. En el seno de una humilde familia nació Amador Mohedano, conocido por ser el hermano, manager y mayor apoyo de Rocío Jurado. Su nombre comenzó a sonar con fuerza cuando la intérprete de Como una ola conquistó el corazón de medio mundo. Tal era su unión que, más allá de las teorías sobre su año de nacimiento, ambos compartían fin de semana de celebración. Una fecha que, ahora más que nunca, se presta a que numerosos medios de comunicación analicen el pasado, las curiosidades y entresijos de ‘la más grande’, sin embargo, justo un día antes, la madre de Rocío Carrasco vivía un día muy especial para ella, el cumpleaños de su hombre de confianza, Amador.

Sus vueltas al sol fueron borradas del mapa para la opinión pública en pro del brillo de la estela de su hermana, una de las artistas más aclamadas a nivel internacional. Tal era el segundo plano de Amador que en las guardias de los reporteros de calle previas al gran día de Rocio, la peregrinación hasta Montealto o el lugar en el que se encontrase la artista eran obligadas desde días antes, incluyendo el cumpleaños de su hermano.

El ex marido de Rosa Benito nunca tuvo felicitaciones por parte de la prensa ni de la opinión pública, en una época donde las redes sociales todavía no habían nacido y en la que el chipionero tampoco era un personaje que lo requiriera. No obstante, 24 horas después de su día, Amador cobraba todo el protagonismo al salir a la puerta de la casa de su hermana con una copa de champán en la mano y un brindis por la artista. Un momento épico en el que ‘la más grande’ se cantaba a sí misma el Cumpleaños feliz -algo que solo podía hacer ella- mientras era arropada por su hermano, siempre detrás, a la sombra. Durante muchos años, este modus operandi fue clave en las vueltas al sol de la artista. Pero todo cambió con la llegada de Ortega Cano a su vida. Aunque seguían compartiendo este día tan especial junto a la prensa, Amador dejó de tener esa figura, pues fue el torero quien se convirtió en el mayor apoyo de ‘la más grande’.

El padre de Rosario Mohedano tuvo innumerables vínculos con su hermana más allá de la sangre, aunque las fechas de sus nacimientos siempre pasaron desapercibidas. Hasta donde se supo, la relación entre hermanos no varió a pesar de la llegada de nuevos miembros en la familia, como el caso del torero o, incluso, de la última y actual pareja de la hija de la cantante, Fidel Albiac. Sin embargo, ahora se ha podido saber que sí sufrió variaciones, aunque en vida de la artista nunca se sacaron estos trapos sucios.

Han pasado ya varias décadas de estos momentos que nunca se borrarán en la memoria de la opinión pública. Hoy, Amador Mohedano, sopla las velas en la más estricta soledad de su casa, pero este año será diferente a los anteriores, pues, aunque hace ya 15 años que su cumpleaños cambió al perder a su hermana del alma, es ahora cuando su situación ha dado un giro de 180 grados.

Reajuste de sentimientos

El hermano de Rocío Jurado ha querido comenzar esta nueva etapa enmendando sus errores. Corría en año 2013, cuando, tras meses de rumores de distanciamiento entre el chipionero y Rosa Benito, era él mismo quien revelaba públicamente que habían decidido separarse. Al parecer, la cuñada de la artista empezó a enterarse de varias mentiras y ocultaciones por parte del hombre con el que compartía su vida. Sin embargo, lo que más le dolió fue que su gran amor hubiese vendido una parte de la finca de Los Naranjos a sus espaldas. Ahora, nueve años después, ambos han querido dejar sus diferencias a un lado y darse una nueva oportunidad. El reencuentro se produjo en Déjate querer y, aunque se desconoce en qué punto está su relación, lo cierto es que vuelven a estar más unidos que nunca en un momento donde la guerra de Rocío Carrasco contra su familia mediática ha cobrado especial importancia.

Unión familiar

Un cumpleaños que se produce tan solo nueve días después de vivir uno de los momentos más especiales del año para el clan Mohedano. Como manda ya la tradición, la familia se desplazó hasta Chipiona para ser testigos en primera línea de la tradicional procesión de la Virgen de Regla. Todos se reunieron en el balcón de Mi abuela Rocío, el escenario que, durante tantos años, ha sido escogido para las reuniones familiares. Allí no solo se dejaron ver Amador y Rosa, sino también Gloria Mohedano y José Antonio Rodríguez. Una peculiar unión familiar que esconde la guerra fría que une estas dos fechas, el cumpleaños del chipionero y, un día después, el gran día de su hermana.

Su peor momento

A sus 69 años, Amador vive uno de sus peores momentos mediáticamente hablando. Tras la emisión de En el nombre de Rocío, el clan Mohedano y su versión sobre los hechos familiares han sido puestos en entredicho. Tras muchos años manchando la imagen de la hija de ‘la más grande’, su familia mediática se está viendo retratada en la docuserie. Una guerra familiar contra Rocío Carrasco en la que el clan al completo se han unido para cargar contra un mismo objetivo.

Si Rocío Jurado viviese, probablemente se habría producido un reencuentro familiar, se habrían dejado las rencillas a un lado y juntos, como antaño, habría celebrado la vida lejos de los escándalos. Pero esto no sucederá. En estos días se han clavado 3 velas: la de Rocío Carrasco contra todos, la de Ortega Cano y su frialdad con Amador cuando siempre fueron aliados, y por último, la de la incertidumbre que rodea a su relación con su propia familia. Y es que, esta última está marcada por los acontecimientos ocurridos estas semanas, pues se desconoce en qué punto está con Rosa Benito, si se han unido en contra de Rocío Carrasco o si de verdad hay un sentimiento más allá de la venganza. Asimismo, la relación del chipionero con sus sobrinos, hasta donde sabe a fecha de hoy, es nula, pues solo han coincidido y se han mostrado unidos para cargar contra la hija de ‘la más grande’.

Sea como fuere, y pese a todo, Amador Mohedano, siempre a la sombra de Rocío Jurado, ha dejado clara cuál es su última voluntad: “Quiero enterrarme en el mausoleo de mi hermana, si me dejan. Es mi ilusión, si viene alguien más que sea de sangre”.