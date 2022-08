Amador Mohedano revela cuál es su última voluntad antes de morir

Amador Mohedano ha cogido el testigo a su sobrina, Rocío Carrasco y lanzará su propio documental. Proyecto en el que está trabajando codo con codo con el youtuber Juan José Menéndez. Es en esta pieza audiovisual donde el hermano de Rocío Jurado daba a conocer cuál es su última voluntad antes de morir.

“Quiero enterrarme en el mausoleo de mi hermana. Es mi ilusión, si viene alguien más que sea de sangre”, daba a conocer. Deseo que solo conocían hasta ahora su exmujer, Rosa Benito y su hermana Gloria. Pese a que el exmánager ha ido realizando diversas entrevistas a lo largo de su vida, no se conocía que esta sería su última voluntad cuando no estuviese en este mundo.

El último movimiento de Amador Mohedano, que se encuentra en plena polémica debido a las docu-series de Rocío Carrasco, tiene relación también con La más grande. El pasado 4 de agosto salía a la luz que Mohedano acudía junto al youtuber al museo de Rocío Jurado situado en Chipiona. Ambos pagaron la entrada como dos visitantes más, tal y como contó Andalucía Rosa.

Y eso no es todo, porque Amador tuvo un presunto encontronazo ruidoso con una persona que también se encontraba en las instalaciones en las que se pueden ver varias de las pertenencias de la artista. Una vez finalizaron el recorrido, salieron al exterior para así poder recoger las primeras impresiones, ya que dentro no está permitido grabar ningún tipo de contenido audiovisual. Este cambio de opinión de sí visitar la exposición en homenaje a su hermana llegaba después de confesar que no acudiría nunca al museo.

Un momento especial para Amador Mohedano

Hace unas semanas Amador protagonizaba uno de los momentos más especiales de la historia de la televisión junto a Rosa Benito. Pese a que pusieron fin a su matrimonio, lograron apartar sus diferencias en Déjate Querer, espacio conducido por Toñi Moreno en Telecinco. «Darte las gracias por esos 4 hijos que me has dado, que se parecen mucho a mí. Es nuestro fruto del amor y del cariño que siempre hemos tenido”, dijo Amador a Rosa en un ataque de sinceridad.

«Éramos la envidia de la gente que estaba alrededor…Es una pena que esa vida tan poderosa y tan grande y bonita se haya estropeado o se haya diluido», añadió. «Nadie la querrá en la vida como yo. No habrá nadie en esta vida que la quiera como yo. Siempre esperaba que se arreglara todo, pero pasaba el tiempo y no se iba arreglando. Nos hemos querido a rabiar”, expresó con lágrimas en los ojos Amador. «Ha sido la mujer de mi vida y lo será. Me hubiese gustado seguir teniéndola, ya no quiero estar desligado. Quiero recuperar mi mundo», continuó a lo que Rosa respondió: “Te tienes que cuidar más, querer más. Esto ha roto esa barrera que se tenía que haber roto hace tiempo. Ya no nos va a dar miedo que nos vean juntos”.