Primeras palabras de Amador Mohedano tras visitar el museo de su hermana

El pasado jueves salía a la luz un dato con el que se confirmaba el cambio de estrategia de Amador Mohedano. El hermano de Rocío Jurado ya declaró que no iba a visitar el museo en homenaje a la figura de La más grande. Sin embargo, el pasado 29 de julio visitó las instalaciones del Centro de Interpretación Rocío Jurado. Una visita sorpresa que terminó con un encontronazo con una de las visitantes. Aunque no han transcendido más detalles sobre lo ocurrido.

“Me vinieron muchos recuerdos y no podía contenerme. Aguanté el tipo hasta donde pude…”, empieza diciendo el que fuera mánager de Rocío Jurado. Estas palabras las ha dicho en el canal de Youtube de ‘El Juanjus’, precisamente donde se emitirá su propio documental, que tiene previsto ver la luz próximamente.

Para Amador no ha sido fácil volver al pasado y recordar a su hermana, a quien estaba muy unido. “La verdad es que los años en los que yo he estado allí trabajando y llevando a cabo el sueño de mi hermana…Fue un laberinto de pensamientos. Me vine abajo. El museo está muy bien. Se ha mantenido el 85 % de lo que yo tenía montado. Siempre dije que me faltaban dos meses para terminarlo, era lo que me quedaba», continúa emocionado. Al parecer, solo quedaba colocar alguna vitrina, traer vestidos de la artista y darle el lugar que se merecían a los discos de oro”, indicaba.

El tío de Rocío Carrasco no ha dudado en compartir su sorpresa al ver que no había ni rastro de José Ortega Cano, último marido de la artista y con quien contrajo matrimonio en 1995. “Falta parte de la historia. No está Ortega Cano, ni sus nietos ni sus hermanos. Deberían de estar”, comentaba.

Fue el medio Andalucía Rosa quien sacó a la luz que Amador Mohedano había entrado en el museo junto al youtuber con el que está realizado la pieza audiovisual, Juan José Menénez. Tal y como informó el digital, ambos pagaron la entrada como dos visitantes más.

Fue el pasado 2 de julio cuando tras varias batallas administrativas y muchos años luchando por ello, el sueño de Rocío Carrasco se hacía realidad. El Museo de Rocío Jurado abría sus puertas. Un recorrido al pasado a través de las pertenencias de la artista, quien falleció en junio de 2006 a consecuencia del cáncer que padecía y por el que estuvo luchando hasta el final de sus días. Por ahora, Amador no ha reaparecido en ningún medio de comunicación dando su opinión al respecto y tampoco ha respondido a su sobrina sobre las últimas declaraciones que ha ido haciendo en los últimos episodios de la segunda entrega de su docu-serie titulada En el nombre de Rocío.