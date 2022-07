Ya ha llegado el día. Hoy, 2 de julio de 2022, el Museo de Rocío Jurado ha abierto por fin sus puertas. Tras 15 años esperando este momento, Rocío Carrasco ha podido cumplir el sueño de su madre. Un histórico espacio ubicado en el Centro de Interpretación Rocío Jurado que ha rendido homenaje a la artista, fallecida en 2006. Aunque ha pasado más de una década de batallas administrativas y el camino no ha sido fácil, la mujer de Fidel Albiac puede sentirse ya muy orgullosa de lo conseguido.

Para la ocasión, la hija de la artista ha escogido un estilismo fucsia, el color que se ha convertido ya en su símbolo de libertad tras lucir un traje en esta tonalidad en la primera parte de su documental. Entre los más de 500 invitados se ha encontrado el alcalde de Chipiona, Luis Mario Aparcero, que ha sido un apoyo fundamental para Carrasco en este proyecto y con el que se ha fundido en un caluroso abrazo. También ha estado la directora de la docuserie, Ana Isabel Peces, y la periodista experta en feminismo, que se encargó de divulgar los valores del movimiento tras el documental, Ana Bernal, además de su apoyo fundamental e incondicional, Fidel Albiac.

Sin embargo, el público general tendrá que esperar hasta el 7 de julio, a las 10 de la mañana, para acceder al reciento y contemplar los enseres más simbólicos de la vida de ‘la más grande’. Entre el legado artístico de la cantante, se podrán encontrar sus famosos trajes de cola, sus numerosos trofeos e, incluso, el coche Mercedes con el que comenzó a recorrer los escenarios españoles en 1961. Además de poemas y versos dedicados a la cantante, este lugar de culto contará también con el himno de Andalucía cantado por Jurado, que actualmente es la banda sonora oficial en los actor del Ayuntamiento de Chipiona.

Fue el pasado 23 de mayo cuando, después de muchos años de negociaciones, Rocío Carrasco firmó un acuerdo para abrir el museo con el alcalde de la localidad gaditana, Luis Mario Aparcero, el concejal de Juventud y Turismo, Francisco Query, y la secretaria general del Ayuntamiento, Leonor Hidalgo. “Tengo sentido de la responsabilidad y nerviosismo. Espero haber estado a la altura de lo que ella quería”, confesaba la heredera universal escasas horas antes de la apertura del museo. Un día muy especial que pasará a ser una de las fechas más marcadas en rojo en su calendario: “Al final estoy haciendo lo que ella quería. Es un día de mucho nerviosismo, un día de compartir con mi gente un sueño”.

Pocos minutos antes de la inauguración, la madre de Rocío Flores ha entrado en directo en Viva la vida para contar cómo está llevando este emotivo momento. “Nerviosa no estoy, estoy emocionada, estoy feliz”, ha confesado. Además, la apertura del museo ha contado con un invitado muy especial, Miguel Poveda, que ha puesto ritmo a tan esperado acontecimiento. “Quería a Rocío madre, quiere a Rocío hija y ha estado en los momentos más especiales de su vida”, ha confesado Pilar, que se encontraba junto a la hija de ‘la más grande’. Aunque su amiguísima Terelu Campos no ha podido asistir por motivos laborales, Rocío Carrasco ha estado arropada por la familia que ella ha escogido, por su círculo más cercano y por la gente que tanto quiso a Rocío Jurado.

Sin embargo, algunas de las ausencias más sonadas han sido Amador Mohedano, Gloria Camila, Ortega Cano o Rosa Benito, miembros que ella misma no esperaba ni quería ver y con los que ha protagonizado, en las últimas semanas, varias guerras televisivas. Sin embargo, esta guerra mediática no ha llegado a su fin: “Hace dos días me he encontrado con otro montón de mentiras y de historias que no tienen nada que ver con la realidad. Espero que en el día de hoy, que ya se va a hacer y materializar la inauguración y ya se va a ver que hay un museo real, espero que a partir de hoy, la gente que quiera escribir semejantes chorradas que se informen y se informen bien, porque es mentira”.