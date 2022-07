La segunda entrega de la docu-serie de Rocío Carrasco, En el nombre de Rocío sigue dando que hablar y mucho. Ha sido durante la emisión del último episodio que se puede ver, por ahora, en MiTele Plus, donde la hija de Rocío Jurado ha revelado el motivo por el que rompió su relación familiar con su tío, Amador Mohedano. Tras la muerte de La más grande, tío y sobrina se distanciaron cada vez más hasta perder completamente el contacto. Hoy en día siguen sin hablarse y parece ser, que ninguna de las partes ha mostrado un ápice de voluntad para enterrar el hacha de una guerra que parece no tener fin.

Sin embargo, esta brecha familiar comenzó antes de la muerte de la artista, precisamente corresponde al episodio que tiene que ver con la la última gala que hizo Rocío Jurado en Televisión Española. Presuntamente, Rocío Jurado fue quien decidió que, en vez de su mánager, es decir Amador, organizaran el importante proyecto su hija y Fidel Albiac. Según Rocío esta determinación provocó cierto malestar en Amador Mohedano. “En un primer momento él reacciona bien, pero intuyo que alguien le comería la cabeza y volvió a la siguiente reunión hirviendo. Ponía pegas por todo… Terminamos la reunión y él se va despotricando”, ha dicho Rocío.

Parece ser que ese hecho marcó un antes y un después entre Rocío y Amador. “Me fui detrás de él en buena disposición. Le dije ‘si tu preocupación es que salga bien, va a salir todo bien’ pero cuando estábamos saliendo me dice ‘tú quieres ver cómo le digo a tu madre que yo no estoy en el proyecto, pero se caga y no lo hace’”, ha continuado la empresaria. «‘Si tienes huevos corre, entra en el dormitorio y se lo dices’. No sé la cara que me vería que se fue. Ahí empieza la tirantez en la relación laboral con él», ha añadido.

“Frustrado”. Con esta palabra Rocío Carrasco ha tachado a su tío, quien se encuentra en plena grabación de su propio documental. “Cuando la opinión viene de un frustrado todo lo que los demás hagan le jode. Yo no tengo la culpa de que Amador sea un frustrado. Que mi madre ha sufrido mucho por mi… No Amador. Mi madre sufría y lloraba mucho en un camerino por tu culpa. De repente se te iba la mano con lo que bebías, otro día el sonido no funcionaba, otro que había que pagar una multa, de repente se enteraba que el guitarrista no había cobrado… Pasaban muchas cosas”, ha explicado Rocío Carrasco. Por el momento, Amador no ha reaccionado a estas llamativas declaraciones de su sobrina, pero siguiendo la tónica anterior, lo más probable es que responda con contundencia. De hecho, probablemente llegue a dar su versión de los hechos.