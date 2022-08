Rocío Carrasco saca a la luz el duro episodio que vivieron Amador Mohedano y Rosa Benito

Rocío Carrasco sigue estando de actualidad, ya que en MiTele Plus se están emitiendo cada viernes nuevos episodios de la segunda entrega de la docu-serie En el nombre de Rocío. Pieza audiovisual en la que la hija de La más grande está relatando los motivos por los que se distanció de algunos miembros de su familia, entre otras cosas. Esta vez, los protagonistas del nuevo relato son su tío Amador Mohedano y Rosa Benito.

Poco antes de dar a conocer el problema que hubo entre el matrimonio, Rocío ha dicho sobre su tío lo siguiente. “Amador lo que tiene que hacer es, primero, no mentir y segundo, preocuparse por la relación que tenía con Rosa”, ha comentado con dureza. Segundos después la empresaria ha recordado que estando en la notaría, fue donde vivió un cruce de acusaciones que terminaron con un “¡ahórcate!”; por parte de Rosa Benito hacia su marido por aquel entonces.

“Cuando estábamos con las negociaciones, Amador tenía una deuda de 500.000 euros con Hacienda”, ha contado Rocío Carrasco. “Se enteró toda la notaría de las voces que le daba su mujer. Las voces de su mujer que le dijo que se ahorcara, ‘¡ahórcate Amador Mohedano!’, gritaba Rosa a su marido en mitad de la notaría”, ha añadido. “Ellos tenían la presión de que ellos querían la herencia para hacer frente al problema que tenían y que había originado Amador. Rosa estaba muy caliente en ese sentido y es en ese momento en el que ella tiene un más y un menos con Amador”, ha continuado contando.

Amador, no se quedó callado según su sobrina y ha indicado que el que fuera mánager de la intérprete de Como una ola dejó claro que la culpa de haber llegado a esa situación no era solo suya. Sin ir más lejos, la mujer de Fidel Albiac ha recordado que el problema era también de Rosa, ya que se había beneficiado de todo. Este problema económico fue uno de los otros que arrastraban, por lo que finalmente tomaron la decisión de separarse, aunque actualmente mantienen una buena relación por el bien de los hijos que tienen en común.

El histórico reencuentro televisivo

Amador Mohedano y Rosa Benito protagonizaron en Déjate Querer, espacio conducido por Toñi Moreno un momento histórico de la televisión. Fue en el citado programa donde dejaron a un lado sus diferencias y dejaron que el amor que se habían tenido les uniera como nunca, tanto que llegaron a besarse. “Darte las gracias por esos 4 hijos que me has dado, que se parecen mucho a mí. Es nuestro fruto del amor y del cariño que siempre hemos tenido”, dijo Amador con un hilo de voz en un momento determinado. “Éramos la envidia de la gente que estaba alrededor…Es una pena que esa vida tan poderosa y tan grande y bonita se haya estropeado o se haya diluido”, añadió. «Nadie la querrá en la vida como yo. No habrá nadie en esta vida que la quiera como yo. Siempre esperaba que se arreglara todo, pero pasaba el tiempo y no se iba arreglando. Nos hemos querido a rabiar”, confesó Amador a lo que Rosa respondió muy emocionada: «Lo único que quiero es verte bien, con ilusión. Desear que seas muy feliz y si en esa parcela tuya podemos hacer un arrocito y no tener ese miedo de descolgar el teléfono y decir ‘cómo estás’…Hemos vivido cosas preciosas que yo no quiero dejar”.