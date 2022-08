Gloria Camila contraataca a Rocío Carrasco en plena guerra mediática

Desde el pasado lunes 22 de agosto la Asociación de Rocío Jurado celebra la Semana Cultural online en homenaje a la artista. Organización en la que Gloria Camila ejerce como presidenta desde hace tres años. Esto supone un nuevo enfrentamiento con su hermana, Rocío Carrasco, ya que es la heredera universal de los derechos de imagen de la chipionera. A través de las redes sociales han compartido el programa en el que se detalla qué se ofrecerá cada día hasta el próximo domingo.

Un nuevo movimiento que, podría hacer hablar a la hija de La más grande, tal y como ocurrió el pasado mes de junio, cuando la asociación había organizado un lanzamiento de azucarillo en honor a la figura de Rocío Jurado. Finalmente, y en medio de la polémica fue suspendido.

“Está flipando y va a poner este tema en manos de sus abogados”, dijo la presentadora Adela González en Sálvame. “No va a parar hasta saber quién está detrás y recuerda a quien nos pueda estar escuchando que ella es la heredera y la dueña de los derechos de la imagen de su madre”, añadió después.

Como era de esperar, la hija de Pedro Carrasco se pronunció en medio de la polémica durante una intervención antes de participar en el Sálvame Mediafest, donde cantó el hit de Mi Reina junto a Henry Méndez. La empresaria aseguró que está «abierta a que se me proponga, se me consulten y se me digan proyectos sin ningún tipo de problema, pero tiene que pasar por mí». «Durante mucho tiempo lo he permitido, pero yo es que durante ese tiempo no estaba como tenía que estar y no podía poner pie en pared», continuó con su relato.

Al ser conocedora del lanzamiento de azucarillos, la madre de Rocío Flores quiso poner este asunto en sus abogados para actuar por la vía legal. “He ido dejando y dejando, pues igual que con todo. He ido esperando a que pregunten, pero no. Esto se ha puesto en manos de un gabinete y ellos llevan las cosas legales al respecto. Pero no soy yo cualquier persona que tenga una tienda o alguna marca y quiera hacer algo comercial tienen que pedir permiso al propietario”, aclaró.

Este movimiento por parte de la Asociación de Rocío Jurado coincide con la emisión de la segunda entrega de la docu-serie de Rocío Carrasco titulada En el nombre de Rocío. Pieza audiovisual que solo se puede ver a través de MiTele Plus, canal de pago de Telecinco. Por el momento, la plataforma no ha anunciado si lo emitirán en abierto y si Rocío estará presente en el plató para hacer frente a lo que dice en el documental, tal y como hizo con Rocío: contar la verdad para seguir viva.