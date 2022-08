A escasos días de terminar este caluroso mes de agosto, María Teresa Campos ha organizado en su domicilio una reunión a la que han acudido numerosos rostros conocidos. Entre ellos se han encontrado Rocío Carrasco y su marido, Fidel Albiac. También ha estado invitado Kiko Hernández, quien mantiene un vínculo muy estrecho con la presentadora.

Este escenario ha supuesto un cara a cara precisamente para el colaborador de Sálvame, ya que Alejandra Rubio no se ha querido perder esta cita para poder estar junto a su abuela, con quien con tanta conexión tiene. No ha acudido sola, sino en compañía de su actual pareja, Carlos Agüera. Después de las duras declaraciones que dio el pasado viernes en El Deluxe, ha compartido el mismo espacio con Hernández.

“No entiendo que tengas amistad con gente que no te quiere. Conozco mejor a mi abuela que este señor. Si ellos quieren ser amigos, me parece fenomenal. Para mí, es una persona que no quiero tener a mi lado. No me gustaría tener relación con él, principalmente no me aporta nada como persona”, expresó a su madre, que era quien estaba al frente del espacio en aquel momento, ya que Jorge Javier Vázquez se encuentra de vacaciones. Es por eso, por lo que este encuentro podría servir para ambos como una firma de la paz para así poder limar asperezas y poder al menor tener una relación cordial.

Pese a la presencia de los medios de comunicación en las inmediaciones de la propiedad de la matriarca del clan Campos, ni Alejandra ni Kiko han querido hacer ningún tipo de declaración al respecto.

Por otro lado, también ha sido una de las invitadas de excepción Rocío Carrasco, que ha llegado junto a su marido, Fidel Albiac. Al ser preguntada, tan solo se ha limitado a decir que todo “está bien”. Sin embargo, no ha querido pronunciarse sobre la polémica en relación a la crisis matrimonial que están viviendo en estos momentos José Ortega Cano y Ana María Aldón. Al margen del conflicto familiar del torero y la diseñadora, la hija de La más grande está de actualidad, ya que la segunda parte de su documental, En el nombre de Rocío está llegando a su fin. Pieza audiovisual en la que ha hablado sobre los motivos por los que se distanció de algunos de sus familiares, entre otras cosas. Por ahora, no se ha revelado si los episodios se emitirán en abierto, ya que se pueden ver en MiTele Plus, plataforma de pago de Mediaset.

Quien no se ha dejado ver, siendo la absoluta protagonista de la jornada, ha sido su anfitriona, María Teresa Campos, que ha esperado a los invitados en el interior de su nuevo domicilio situado en Aravaca, ya que finalmente, vendió la mansión en la que pasó gran parte de su vida situada en Molina de la Hoz, en las Rozas, Madrid.