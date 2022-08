Después de que Carmen Borrego alertara a la audiencia sobre el delicado momento de salud por el que estaría pasando su madre, María Teresa Campos, a los 81 años, ahora ha sido la presentadora quien ha querido aclarar cómo se encuentra. Ha sido durante este mismo mediodía cuando las cámaras de Gtres han captado a la matriarca del clan Campos a bordo de un coche, momento en el que le han preguntado sobre su estado físico y anímico.

Con la simpatía con la que suele atender a la prensa, la periodista no tuvo reparo en hablar sobre sí misma: “Me encuentro bien. Me podría encontrar mejor, pero…”, comenzaba diciendo, dejando entrever que las declaraciones emitidas por su hija menor durante el último programa de Sálvame no iban mal encaminadas. No obstante, quiso seguir aclarando cuál es el momento en el que se encuentra en términos de salud: “Estoy pasable, bien, bueno. El verano bien, y ahora nos venimos a Madrid y está Gustavo, así que mejor”, zanjaba, admitiendo así que su chófer es uno de los pilares fundamentales de su vida, además de una de sus grandes compañías tras haberse retirado de la vida laboral.

Pese a que hace escasos meses María Teresa Campos reaparecía en televisión para hacer un llamamiento y pedir un puesto de trabajo frente a las cámaras, lo cierto es que sus días como profesional de la comunicación en activo podrían haber terminado. Prueba de ello son las palabras pronunciadas por la hermana de Terelu Campos, la cual señalaba, visiblemente apenada, que su madre necesita toda la atención de sus hijas en estos momentos: “Los hijos somos un poco egoístas y vamos todos a lo nuestro, y yo no he necesitado darle nada a mi madre. Ella no necesitaba nada, era independiente en todos los aspectos. Y cuando se hacen más mayores, esa independencia que tenía mi madre, lógicamente, no la tiene”, desvelaba en el famoso “puente de las emociones” de Carlos Lozano, mostrando así su lado más humano y su preocupación al ver que la luz de su progenitora va apagándose con el paso de los años: “En estos momentos nos corresponde a todos estar a la altura de lo que ella nos ha dado. Cuando las madres se hacen mayores te das cuenta: es que mi madre me necesita. Y me necesita más a mí que yo a ella (…) Yo a mi madre la adoro. Espero que me dure mucho”, confesaba. Unas palabras de cierta pena que hacían sonar las alarmas dentro de nuestras fronteras por si la emblemática comunicadora televisiva había sufrido un nuevo achaque que no se hubiera hecho público. Pero sea como fuere, lo cierto es que en esta etapa menos mediática, María Teresa Campos cuenta, día y noche, con el apoyo de sus dos hijas, y cómo no, también de Alejandra Rubio, que siempre ha demostrado estar muy unida a su abuela pese a las guerras familiares que haya podido haber entre su madre y su tía.