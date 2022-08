Podría decirse que la tarde del pasado jueves, 11 de agosto, fue una de las más emotivas en el plató de Sálvame. Pese a que Carmen Borrego, normalmente, intenta hablar lo menos posible en televisión sobre su familia, para así evitar polémicas tanto con su madre como con su hermana, lo cierto es que ha protagonizado una vuelta al programa que ha conseguido ablandar el corazón de todos sus compañeros. Y es que, la hermana de Terelu Campos ha hablado largo y tendido sobre el estado de salud en el que se encuentra su madre, María Teresa Campos.

Aunque la emblemática presentadora televisiva aparecía, recientemente, de manera pública para pedir un puesto de trabajo frente a las cámaras, lo cierto es que, a sus 81 años, la ex de Edmundo Arrocet necesita toda la atención de sus hijas: “Tengo miedo a perder personas que son importantes, tengo miedo a los cambios y tengo miedo a no estar a la altura de lo que se me pueda exigir en estos momentos de mi vida”, comenzaba explicando en el famoso “puente de las emociones”, dirigido por Carlos Lozano.

Y es que, al parecer, los años cada vez estarían pasando menos desapercibidos en la vida de María Teresa. Algo de lo que se ha percatado su hija pequeña, y así lo ha confesado con cierto temor: “En estos momentos nos corresponde a todos estar a la altura de lo que ella nos ha dado. Cuando las madres se hacen mayores te das cuenta: es que mi madre me necesita. Y me necesita ella más a mí que yo a ella. Tengo una madre maravillosa y lo más importante que podemos hacer es devolverle el amor que nos ha dado”, seguía diciendo, casi entre lágrimas, provocando la emoción de todos los periodistas y colaboradores allí presentes.

Pero su testimonio no quedaba ahí, y Carmen seguía explayándose al hablar de su progenitora: “Creo que el error de tu vida es que se te pase el tiempo y no hacer lo que las personas que están a tu lado te merecen. Y mi madre se lo merece todo. Lo digo de corazón. Yo a mi madre la adoro. Espero que me dure mucho”, reconocía, echando la vista atrás al recordar los grandes esfuerzos que María Teresa habría hecho a lo largo de su vida para dar lo mejor a sus seres queridos: “He tenido una madre que ha trabajado mucho, que ha tenido una vida muy llena de muchas cosas y cuando eso se va apagando, eso te queda la figura de una madre. En este momento nos corresponde a todos devolver todo el amor que nos ha dado”, indicaba, abriendo su corazón como nunca antes.

Para poner punto final a su intervención, Borrego hacía una comparativa con el pasado y el presente de la matriarca del clan Campos: “Los hijos somos un poco egoístas y vamos todos a lo nuestro, y yo no he necesitado darle nada a mi madre. Ella no necesitaba nada, era independiente en todos los aspectos. Y cuando se hacen más mayores, esa independencia que tenía mi madre, lógicamente, no la tiene”, zanjaba, lanzando además un mensaje directo hacia María Teresa: “Quiero decirte que eres la mejor madre, que vamos a seguir estando a tu lado, que eres muy guapa y que tienes que hacernos un poquito de caso”.