El día que Rocío Jurado estalló en directo contra Ortega Cano: “Tanto machismo me apabulla”

Rocío Jurado no solo se trata de una de las artistas más reconocidas del siglo XX, considerada como La más grande, sino que es un icono feminista, una mujer abanderada del movimiento que siempre ha querido luchar por la igualdad y los derechos de la mujer. Y así lo ha demostrado el documental de su vida, Lo siento mi amor, emitido y analizado durante el Viernes Deluxe. Una de sus escenas más comentadas ha sido un vídeo donde la intérprete de Como una ola estalla contra Ortega Cano, sentenciando: “No me gusta tanto machismo”.

El contexto de la pieza son unas declaraciones que la pareja hace en 1999 a la prensa. El cartaginés se encuentra hablando de toros con el periodista, haciendo hincapié en que se trata de un mundo de hombres, cuando ella, sin pensárselo dos veces, decide interrumpirlo y pararle los pies: “Bueno, si no es por la vaca, no existe el toro. Vamos a dar a cada uno lo que es de cada uno. A mí, tanto machismo, me apabulla. En lo que hay que defender a la mujer, la defiendo. Y eso que dices es exagerado”.

Menuda reina, Rocío Jurado parando los pies a Ortega Cano: “a mí no me gusta tanto machismo” La aplaudo de pie👏🏼👏🏼👏🏼💜💜#losientomiamor pic.twitter.com/Bl4RtwTUBJ — Señor del antifaz🔻🏳️‍🌈 (@MenervaPiquero) March 4, 2022

Un testimonio que refleja, una vez más, cómo la artista siempre fue contra lo establecido. Han sido muchas las veces que la madre de Rocío Carrasco ha reflejado públicamente su lucha por la emancipación femenina. Ya en el año 1976, daba una entrevista a Diez Minutos donde hablaba sin tapujos sobre cuestiones que en aquella época eran consideradas tabú. “La educación sexual debería estar incluida en todos los planes de estudio. A mí no me educaron sexualmente y, en más de una ocasión, he tenido que lamentar el no estar lo suficientemente informada al respecto”, comunicaba. El programa también ha rescatado un vídeo de 1980 en el que ella dejaba muy clara su opinión: “No se trata de ir en contra del hombre, sino de igualar situaciones. A través de esta canción sé de casos de mujeres que se han atrevido a plantear una situación y decir ‘lo que tú estás haciendo conmigo no es normal y si sigues así me voy a tener que divorciar”, explicaba al entrevistador. Todos los mensajes revolucionarios que la de Chipiona lanzaba a través de sus canciones y entrevistas fueron calando poco a poco en la sociedad española y ahora, aproximadamente cinco décadas más tarde, vuelven a salir a la luz para demostrar que el feminismo sigue estando a la orden del día, que hay que seguir luchando por él.

Abanderada de la masturbación femenina

Rocío Jurado, protagonista del documental de la noche, fue una mujer pionera en cuanto al feminismo, sin embargo, el concepto de ‘mala madre’ también estuvo muy presente a lo largo de su vida, algo que la artista no llevaba demasiado bien. “Fatal. Ella las críticas las llevaba muy mal. Tenía mucho miedo a las críticas personales, no le gustaban. Lo primero para ella era su hija, su Rocío, y luego ya vendría lo demás”, ha confesado Hilario López Millán. Siguiendo el hilo de la cuestión, la intérprete de Se nos rompió el amor siempre se mostró muy defensora de los derechos de la mujer, luchando contra lo que debía ser a ojos de la sociedad. Tachada de mala madre, la artista no solo paró los pies al torero con su mítica frase “No me gusta tanto machismo”, sino que además reivindicó la masturbación femenina a través de sus canciones. En una época donde el placer de la mujer era tabú y la sociedad lo silenciaba hasta el hecho de parecer que no existiese, Rocío utilizaba el arte, su música, para darle voz. Entre las frases de su canción Amores a solas, la cantante quiso normalizar la búsqueda personal del placer: “Mi mente volando, mis manos que juegan, me siento flotando, mi cuerpo se entrega”.