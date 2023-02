El nuevo horizonte de Ana María Aldón tras su divorcio de Ortega Cano

Después de 10 años de historia de amor junto a Ortega Cano, Ana María Aldón ha retomado su vida de soltera, comenzando así una nueva etapa lejos de la tristeza y, sobre todo, de las polémicas que la rodeaban. El declive de su matrimonio empezó con una crisis que, como era de esperar, terminó el divorcio. Ahora, cada uno por su camino, ambos han vuelto a encontrar la felicidad sin depender del otro.

La diseñadora está pletórica y, pese a haber pasado meses muy complicados -en los que llevó a alejarse de la televisión por una recaída en su depresión-, ahora puede decir que ha resurgido de sus cenizas cual ave fénix. Y lo primero que ha hecho ha sido abandonar el domicilio del torero y empezar una vida en otra casa.

Su nuevo hogar

Aldón siempre lo ha tenido claro, su nueva casa tenía que estar cerca del colegio de su hijo y, por ende, de la casa del diestro. Y así ha sido -en la medida que se lo ha podido permitir económicamente-. La colaboradora de Fiesta ha encontrado en El Casar, Guadalajara, lo que buscaba. Un chalet de 230 metros cuadrados distribuidos en dos plantas y garaje privado en el que reina la armonía visual, pues no ha querido poner ni un solo marco de fotos, ni recuerdos. «No quiero retratos con gente que no está, con gente que está lejos de mí o con gente que me haga volver a un pasado», confesó para ¡Hola!.

Un nuevo horizonte profesional

Pero la casa no es lo único que ha cambiado de su vida. La diseñadora ahora es un rostro habitual de Telecinco, pues ya no solo trabaja en Fiesta en calidad de colaboradora, sino que también ha probado suerte en los escenarios en el Mediafest Night Fever. Una experiencia en la que ha mostrado su cara más oculta llena de talento y que la ha podido acercar a personas como Rocío Carrasco con quien tenía que tener una conversación hace tiempo. Además, lo que más quiere ahora en el mundo es crear su propio taller de costura en el sótano de su nuevo hogar pues, como ella misma ha confesado, la televisión es efímera y su sueño es tener su propio atelier.

Completamente alejada de Ortega Cano

Después de comunicar su separación y salir de la casa conyugal, Ana María Aldón por fin ha firmado el divorcio y el Deluxe pudo acceder al convenio regulador. Tanto la diseñadora como el torero han firmado la custodia compartida por semanas, que la residencia de la televisiva estuviera a una distancia equitativa del colegio del menor, una pensión de alimentos en la que Ortega paga mil euros al mes, los veranos divididos por quincenas y por último, que el torero pague al 100% los gastos de educación y universidad de su hijo, incluso después de haber fallecido. Por su parte, Ana María renunció a una indemnización y a una pensión compensatoria.

Pero no ha sido fácil llegar hasta aquí pues, tal y como confesó la diseñadora a las páginas de ¡Hola!, Ortega Cano le pidió una segunda oportunidad, aunque de una forma nada agradable. El torero se sentó en el plató de El programa de Ana Rosa y le pidió a su todavía mujer ir a por la niña gracias a su «semen de fuerza». Unas palabras que le sentaron fatal: «Ya era tarde. No era el momento, ya había pasado. Y de la manera que lo hizo… Yo necesitaba salir de ahí».