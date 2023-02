Ortega Cano saca su lado más atrevido junto a Gloria Camila en una cita muy especial

La plaza de toros de Las Ventas se ha vestido de gala para presenciar el evento de presentación de San Isidro 2023. Una velada en la que han podido reunirse un sinfín de rostros conocidos dentro del ámbito de la tauromaquia además de sus acompañantes, como ha sido el caso de José Ortega Cano y de su hija, Gloria Camila Ortega. Y es que, aunque el torero no ha sido premiado con ninguno de los galardones que se otorgaban a lo largo de la cita en cuestión, no ha querido dejar pasar la oportunidad de formar parte de una tarde cargada de arte en compañía de uno de los pilares fundamentales de su vida.

Con gafas de sol y un look de lo más atrevido compuesto por un traje azul eléctrico que ha conjuntado con una gabardina de cuadros vichy negros, el diestro ha sacado a relucir su lado más cañero mientras permanecía agarrado al brazo de una Gloria Camila más elegante y radiante que nunca. Y es que, en una ocasión de tal calibre, la influencer no ha querido dejar pasar la oportunidad de lucir sus mejores galas al enfundarse en un vestido largo con cuerpo de hombros y encaje y falda abultada de tul con corte escalonado. Sin duda alguna, una de sus mejores elecciones a la que ha sabido poner el broche de oro con un semirrecogido gracias al que se ha convertido en una de las mejor vestidas del evento.

Es por ello que, visiblemente orgulloso, el ex de Ana María Aldón ha querido deshacerse en elogios con su hija frente a las cámaras: «Ella es muy de su padre. Es muy linda y la quiero mucho», afirmaba, mientras que ella hacía hincapié en la misma idea que su progenitor, ensalzando la unión que mantienen y que se ha hecho aún más fuerte si cabe a raíz de la ruptura del torero con la diseñadora: «A mí me encanta acompañar a papá en estos actos porque yo además soy partidaria de que la tauromaquia no se tiene que perder, aparte, tenemos que respetar tanto a los que les gusta como a los que no, pero a mí me gusta y en cada ocasión que pueda venir voy a venir. Y acompañar a papá, que como he dicho, es el único torero que ha conseguido indultar un toro en Las Ventas pues para mí es muy importante estar hoy con él» explicaba, para después quitar importancia al hecho de que hayan reaparecido tan felices y cercanos: «Siempre estamos juntos, así que no es nada nuevo», zanjaba, intentando evitar cualquier pregunta incómoda de la prensa mientras se alejaba para dar pistoletazo de salida a una de las citas anuales más esperadas por su padre, que estrena soltería y una actitud muy positiva que se refleja en cada aparición pública que protagoniza.