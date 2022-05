Como de costumbre, la Feria taurina de San Isidro ha dado su tradicional pistoletazo de salida. Lo hizo el pasado 8 de mayo en Las Ventas, acogiendo nada más y nada menos que una corrida con Daniel Luque, Alberto López Simón y Álvaro Lorenzo como grandes protagonistas. Pero todas las miradas estaban puestas en el festejo que tuvo lugar el miércoles 11 de mayo con Morante de La Puebla, El Juli y Pablo Aguado. Tres toreros con mucho recorrido que consiguieron que la plaza de toros de la capital estuviera abarrotada de casi 23.000 espectadores, entre ellos numerosos rostros conocidos.

Finalmente, la corrida en cuestión no decepcionó y fueron muchos los famosos que se presentaron en torno a las 19:00 horas en las inmediaciones de Las Ventas para dar paso a una tarde cargada de arte. Como no podía ser de otra manera, no se perdió la gran cita taurina José Luis Martínez-Almeida, que acudió en representación del Ayuntamiento de Madrid y tuvo oportunidad de saludar allí a algunos amigos y conocidos antes de que diera comienzo el acto.

Pero el político no fue el único asistente que destacó durante la tarde. Ya es habitual ver a la Infanta Elena en la plaza de toros, que ataviada con un sombrero para evitar las altas temperaturas propias de la capital, no dudó en ponerse en pie para enviar besos a algunos de sus allegados y posteriormente ondear un pañuelo blanco para pedir una oreja para Julián López, que salió airoso de la cita y contó con el apoyo de prácticamente todos los espectadores allí presentes. Entre ellos también estaba Victoria Federica, que en compañía de amigas, permaneció durante toda la corrida especialmente concentrada en las hazañas de los toreros, comentando incluso con una de ellas todo lo que estaba sucediendo en la plaza. Además, también compartió a través de sus stories algunos momentos, demostrando así que su labor como influencer sigue in crescendo con el paso de los días. Con ella también estuvo Tomás Páramo, quien desde hace ya cierto tiempo es uno de sus grandes amigos y confidentes, además de compartir con la sobrina del Rey Felipe su pasión por las redes sociales.

Otros de los grandes conocidos entre los asistentes fueron Andrés Calamaro y Juan del Val en el callejón. En alguna ocasión y de manera pública, este último ha expresado su opinión sobre algunas corridas de toros, considerando que hay algunas personas que critican duramente ciertas tardes para hacer ver su conocimiento sobre este mundo.

Por último, también llegó a la cita Rocío Monasterio. Con un look de lo más flamenco con el color rosa fucsia como gran protagonista, la de Vox mostró su gran afición por los toros, alardeando además de su país con un abanico con la bandera plasmada y situándose en la barrera, una de las posiciones más privilegiadas de la plaza de toros de Las Ventas para ver con todo detalle lo que sucedía en ella.