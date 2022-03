Se ha desatado la monumental entre Gloria Camila y Kiko Jiménez. El que fuera su pareja acudió ayer a la Plaza de Toros de Las Ventas donde se celebró la gala San Isidro 2022. Enclave al que acudieron numerosos rostros conocidos, entre ellos, José Ortega Cano. El maestro que, se encuentra en primera plana mediática tras la polémica sobre su crisis matrimonial con Ana María Aldón, tomó la decisión de no pasar por el photocall con el fin de evitar un momento incómodo con los medios de comunicación.

Al no conseguir ningún tipo de reacción del torero, Jiménez no dudó en seguir el coche del torero para seguirle hasta su casa donde le abordó con preguntas. Un momento que ha marcado un antes y un después, ya que este mismo martes, Gloria Camila no ha dudado en arremeter contra la pareja actual de Sofía Suescun.

Según ha revelado el colaborador, se ha encontrado con la influencer en los pasillos de Telecinco durante la publicidad de Sálvame y la joven no ha parado de insultarle. “Me ha dicho de todo, que soy un sinvergüenza… Muchos insultos. Ni me acuerdo ya, que me he quedado en shock. Eres un descarado, un provocador, que cómo se me ocurría hacer eso ayer, que cómo me presento”, ha comenzado explicando a Jorge Javier Vázquez.

Unos minutos más tarde ha dado comienzo el espacio presentado por Sonsoles Ónega, Ya son las 8, donde Gloria ha dado un paso al frente y ha aclarado este asunto, no sin antes lanzar un mensaje directo a Kiko Jiménez. «Este individuo llamó cierrabares y cobarde a mi padre. Luego le hace preguntas como la de que de la cara, que quien calla otorga… unas formas y una falta de educación que este señor lo que no tiene es vergüenza», ha contado Gloria. «Lo único que quería era provocar y que mi padre reaccionase. (…) Su actitud fue ridícula y lamentable», ha añadido la contertuliana.

La hermana de José Fernando ha asegurado en el plató que el único fin de Kiko Jiménez es «provocar reccciones negativas en mi familia metiendo mierda metiendo mierda entre un matrimonio que no tiene ni idea -hace referencia a unas declaraciones de Kiko Jiménez en las que asegura que Ana María Aldón no tenía su sitio en la familia», ha indicado muy molesta.

Ha sido entonces, cuando Gloria Ortega ha terminado desahogándose y ha sacado a la luz un episodio que vivió cuando era aún pareja de Kiko. «He tenido que ir al psicólogo y tuve anorexia nerviosa lo que me provocó que me quedara en 47 kilos y no voy a permitir que se aproveche de una situación -hace referencia a lo mencionado anteriormente sobre su padre y Ana María-, para estar alegrándose del mal ajeno que eso se llama epicaricacia, reirse de las desgracias de los demás», ha terminado diciendo Gloria en un arranque de sinceridad.