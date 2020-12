Isa Pantoja no gana para disgustos, y eso que se encuentra concursando en ‘La Casa Fuerte’ donde, el aislamiento del exterior no es tan férreo como cuando se participa en ‘Gran Hermano’ o ‘Supervivientes’, donde el contacto con el exterior es prácticamente nulo. Ya desde que comenzó su participación en el nuevo reality supo de primera mano qué era lo que estaba ocurriendo. Su entrada en esta segunda edición del programa coincidía con la polémica familiar entre su hermano, Kiko Rivera, y su madre Isabel Pantoja. Y la organización no quiso que estuviera al margen, por lo que, horas después del comienzo del concurso, el propio Jorge Javier Vázquez compartía con ella parte de lo que había ocurrido durante la emisión de ‘Cantora, la herencia envenenada 1’. Algo que provocó que Isa sufriera un ataque de ansiedad, y más tarde tuviera un encontronazo con su novio, Asraf Beno, con quien comparte encierro.

Tras varias semanas en ‘La Casa Fuerte’ y mientras la guerra en el clan Pantoja continúa vigente, ahora la protagonista de una nueva polémica es la propia Isa, a la que se ha acusado de haber sido infiel a Asraf con Efrén Reyero y Kiko Jiménez. Entre lágrimas y después de haber visto todo lo que se ha estado hablando al respecto durante esta semana, Isa confesaba anoche a su novio que había pasado la noche en casa del ex de Gloria Camila, aunque en todo momento mantuvo, que no pasó nada entre ellos. Algo que no le había contado en su momento.

«Sí te conté que había ido donde Kiko, solo que no te conté que me quedé un rato. Ya te contaré por qué (…) Quiero que salgas y le preguntes a él porque me voy a quedar más tranquila. No me gusta que me pongas en duda porque me duele», le decía entonces a su chico. «Has contado cosas de mi familia que evidentemente yo he visto y en vez de darte de lado, he dicho que tienes razón. Me molesta entonces que dudes de mí porque estos dos años he estado contigo», añadía mientras Asraf insistía en saber si había tenido algo con el asesor de ‘Mujeres y Hombres y viceversa’. Aunque la explicación de su novia parecía no convencerle, el Míster le prometió confiar en ella, aunque la hermana de Kiko Rivera no se quedó tranquila.

Los hechos, según Isa

La hija de la tonadillera tuvo la oportunidad de ver las imágenes de lo ocurrido durante esta semana a solas -María Jesús Ruiz fue quien destapó este supuesto trío entre Isa, Efrén y Kiko, en los baños de una conocida discoteca-. Tras visionar lo que se ha dicho quiso dar su versión de los hechos. «Fue un debate de ‘Supervivientes’ y después fuimos a tomar algo. Es verdad que me quedé hasta las tantas. Recuerdo las fotos, es verdad que no iba en mis mejores condiciones», reconocía. «Cuando cerraron esa planta nos habilitaron otra y en el baño no pasó nada. Asraf sabe todo esto y no sabe nada más porque no pasó nada».

Y aclaraba lo ocurrido durante el tiempo que pasó en casa de la pareja de Sofía Suescun. «Una cosa es que yo haya ido allí porque estaba muy mal. Eso es una cosa, pero que yo haya dormido es diferente. Yo cuando pasó eso no me acuerdo, ni de lo del baño. Estaba súper perjudicada», admitía argumentando que el exceso de copas le había terminado pasando factura. «Me acuerdo del momento de la foto, sí. Me acuerdo que Kiko me acompañó en el taxi. Lo de que eché a Efrén no me acuerdo. Sí que es verdad que fui a la casa de Kiko, pero no me quedé a dormir».

Lo que dicen Efrén y Kiko

Efrén Reyero aprovechó su estancia en plató tras ser expulsado junto con Rebeca Pous, para contar lo que él vivió la noche de los hechos, ocurrida hace ya dos años. El ex de Marta López desmintió que hubiera hecho un trío con Isa y con Kiko, negando así la versión de María Jesús Ruíz. Pero sí confirmó que se besó con la hermana de Kiko Rivera. «Estando en el reservado me dijo Isa: ‘Acompáñame al baño’, y en ese momento entró María Jesús». Y continuó dando más detalles de lo ocurrido: «Al bajarle la cremallera del vestido se dio la vuelta y me besó. Me quedé en shock. Luego estuvimos en el sofá y era Kiko el que nos decía cómo ponernos para sacar las fotos. Hay imágenes de Isa durmiendo en mi hombro que no han salido». Pero Efrén fue un paso más allá explicando que Isa quería irse con él a su hotel, pero que él se negó. «Nos fuimos ella, Kiko y yo en el taxi y dijo que se quedaba conmigo en el hotel. Le dije que no y se fueron los dos».

Por si esto fuera poco, el sábado Kiko se sometió al polígrafo en ‘Sábado Deluxe’. La máquina de Conchita confirmó que Kiko e Isa sí tuvieron algo aquella noche, aunque él lo haya negado. Pero además ha revelado que ambos mantuvieron relaciones en su domicilio después de la fiesta. «Eso no es verdad, yo llevé a Isa a mi casa, pero ella se acostó en una cama en la planta de arriba y yo abajo, no pasó nada entre nosotros», volvió a negar.