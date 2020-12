Asraf Beno: el otro punto de conflicto de los Pantoja

Si Isabel Pantoja pone un circo, le crecen los enanos. No tiene suficiente con la guerra abierta que mantiene con su hijo Kiko Rivera, que su futuro yerno, Asraf Beno está dando pie a numerosas críticas debido a la actitud que mantiene en ‘La Casa Fuerte’. El joven se encuentra concursando junto a Isa Pantoja en el ‘reality’ de Mediaset, donde desde el comienzo, no ha hecho más que protagonizar varias polémicas debido al trato que le profesa a su futura mujer.

La más crítica con él ha sido Ana Rosa Quintana, que desde el primer momento ha dejado clara su postura sobre el comportamiento del modelo a quien no ha dudado en calificar de “machista”. “No le conviene nada este chico”, afirmaba hace unos días. La presentadora cuenta con Isa como colaboradora y le tiene mucho cariño, como ha reconocido. “Es una buena niña, lo está pasando fatal y Asraf no está ayudándole en nada”.

Las constantes discusiones de la pareja dentro del concurso y las últimas declaraciones de la pareja de Isa en un momento de confesión con Cristini y Rebeca le han hecho seguir ‘ganando adeptos’. Joaquín Prat y Alessandro Lequio han sido los siguientes en sumarse a las críticas hacia él. Ambos coinciden en la visión “mercantil” que parece tener Asraf sobre su relación con Isa Pantoja. “Yo tenía otra imagen de él y la que está dando es lamentable”, ha dicho Prat. El periodista se refería a las últimas imágenes del concursante en las que se le ve criticando a su chica junto a sus dos compañeras. Durante una charla en la habitación de Cristini y Rebeca, confiesa que desde que comenzó el programa le han surgido varias dudas sobre si seguir adelante o no con los planes de boda. Pero además hacía además referencia a los años “en los que abandonó a su hijo pequeño”, algo que según Antonio Rossi es ir a dar donde más le duele.

No contento con esto, el mister relataba cómo son sus reconciliaciones cada vez que tienen un enfrentamiento: “Me hace la pelota por la noche, para que luego nos levantemos bien. Tácticas de mujer”. Un comentario que ha hecho que Joaquín le diera la razón a su jefa. “Qué decepción que no sepas tratar bien a tu pareja”, ha comentado.

A pesar de los participantes fuertes y polémicos que conviven en ‘La Casa Fuerte’, es Asraf quien está copando numerosos minutos de televisión y no precisamente por el buen concurso que está haciendo. Hasta el punto que su propio hermano, Anuar, se sinceraba el pasado lunes en directo: “Vengo a defender lo que pueda. Ese que estamos viendo los últimos días, y me atrevería a decir que casi en el último año, no es mi hermano”, explicaba confirmando que, para él, el punto de inflexión fue dejar de ser un modelo anónimo y formar parte de la familia Pantoja.

A lo largo de estas cuatro semanas de programa, la guerra del clan Pantoja ha estado muy presente en el concurso de Isa y Asraf. La hija pequeña de la tonadillera ha estado recibiendo información sobre el conflicto entre su madre y su hermano y no han sido pocas las noches en las que ha terminado hecha un mar de lágrimas, suplicando además el apoyo de su chico. Algo que no ha llegado y que no ha hecho más que provocar que su futuro marido le haya echado en cara no defenderle y dejarle mal delante de la audiencia. ¿Qué pasará cuando Isa vea las imágenes de su pareja criticándola tan duramente? ¿Habrá boda el próximo verano?.