Isa Pantoja no está en su mejor momento. Pese a estar concursando en ‘La casa fuerte 2’ con su pareja, y futuro marido, Asraf Beno, lo cierto es que la hija de Isabel Pantoja tiene la cabeza puesta en el exterior. El enfrentamiento que ha conllevado a un distanciamiento entre la tonadillera y Kiko Rivera, así como las declaraciones de diferentes protagonistas que han formado parte de esta historia están haciendo mella en la concursante del reality de Mediaset. Desde su debut, la influencer ha sido conocedora de que las cosas en su familia están en el peor momento. Debido a los acontecimientos ocurridos, el día del estreno del programa llegó a sufrir un ataque de ansiedad. Más tarde tomaba la determinación de no posicionarse y seguir viviendo su experiencia en el formato. Esta guerra mediática no solo afecta a su madre y a su hermano, sino que a su pareja también le está costando asimilar los problemas del clan Pantoja.

Han salido a la luz unas fuertes declaraciones de Asraf Beno en relación a toda esta historia que desde luego no han dejado indiferente a nadie. Sin embargo, no es ninguna sorpresa, ya que durante su estancia en el programa se ha podido ver cómo en numerosas ocasiones ha mostrado indiferencia cuando Isa Pantoja lo ha pasado mal por su familia. «Desde que le he pedido matrimonio, tengo más dudas», ha confesado entre lágrimas el concursante a sus compañeros.

Lo más fuerte llegaba más tarde cuando decía: «Es una mierda de familia». Unas palabras que pueden traer serias consecuencias en su relación con Isa Pantoja y lo que supondría cancelar un enlace que sería celebrado el próximo verano, tal y como anunció la pareja en la revista ‘Lecturas. «No puedo estar con una persona que no me defiende. He sufrido mucho con esta familia. Si yo me pongo a contar cosas me dirían ‘no sé por qué sigues’», ha relatado sobrepasado.

Por otro lado, la hija de Isabel Pantoja ha tomado la decisión de no ir a visitar a su madre a Cantora. ‘La casa fuerte 2’ le dio la oportunidad de poder salir y estar junto a la artista, y ésta ha rechazado la opción de apoyar a su madre en estos duros momentos. Es necesario recordar, que cuando el formato le dio a conocer que podía disfrutar de unos días fuera del reality, Asraf Beno no se lo tomó demasiado bien. «No sé si reír o llorar», dijo con ironía el participante a Jorge Javier Vázquez. A esta actitud se suman otras muchas. Un ejemplo de ello es cuando Isa P estaba llorando en la cama desconsoladamente y su futuro marido tan solo le contestó: «Si estás mal por tu familia, a mí no me cuentes tonterías».